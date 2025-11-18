La directiva del Racing verá el partido de Burgos con sus aficionados en protesta contra los precios

Archivo - Aficionados del Racing en El Plantío. Imagen de archivo. - RRC - Archivo

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directiva del Real Racing Club verá desde la grada visitante el partido de este domingo, 23 de noviembre, que se celebrará en el estadio El Plantío, en Burgos, a las 18.30 horas.

La cúpula verdiblanca ha tomado esta decisión de no acudir al palco como protesta contra los precios impuestos por el Burgos Club de Fútbol, que "comparativamente, son, de lejos, los más caros que nos han ofrecido los equipos a los que hemos ido visitando", ha informado el club.

Así lo ha manifestado el club cántabro, a través de un comunicado de prensa, en el que ha reconocido la "legitimidad" del equipo burgalés para tomar las decisiones "que considere convenientes".

Sin embargo, la directiva racinguista ha decidido "solidarizarse" con sus propios aficionados que "en su inmensa mayoría, han considerado excesivos los precios fijados para este encuentro".

Además, el Racing ha mostrado "máximo respeto" hacia el Burgos Club y su afición y la "convicción de que mantendremos la magnífica relación institucional que caracteriza a ambos clubes". También, ha señalado que toma esta decisión "sin acritud".

Por ello, los directivos del Racing verán el partido junto a la afición racinguista, "en una de las gradas habilitadas a tal efecto por el club local".

Más allá, el comunicado ha deseado que los allí presentes sean "testigos de un gran partido y, a lo largo de las horas previas, de una de esas jornadas de convivencia entre ambas aficiones por las calles de Burgos que hacen grande nuestro deporte", ha finalizado.