El director de Faro Santander espera que esté en funcionamiento "en los próximos meses"

El Consejero De Cultura, Turismo Y Deporte, Luis Martínez Abad, Recibe Al Director De Faro Santander.

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director de Faro Santander, Daniel Vega Pérez de Arlucea, espera que este espacio cultural que se habilita en el edificio del Paseo de Pereda que albergó la sede principal del Banco Santander, "pueda entrar en funcionamiento en los próximos meses".

Así lo ha expresado con motivo de la primera reunión que ha mantenido con el consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, y en la que ambos han coincidido en la necesidad e interés de establecer futuros canales y acuerdos de colaboración, "y más cuando esperamos que Faro Santander pueda entrar en funcionamiento en los próximos meses", ha apuntado su director.

Vega Pérez de Arlucea ha destacado que Faro Santander "ha venido para imbricarse en el tejido cultural de Cantabria, para aportar y ser complementarios" con la actividad del resto de instituciones, y "trabajar juntos" para ir preparando su apertura oficial, prevista para junio de 2026.

En su encuentro, el consejero ha trasladado al director de Faro Santander la disposición del Ejecutivo para establecer las bases de futuras colaboraciones entre ambas instituciones.

Y se han analizado también distintas iniciativas y proyectos conjuntos que ayuden "a fortalecer la oferta cultural de Cantabria y su proyección de cara al exterior".

Martínez Abad espera que las nuevas infraestructuras culturales que se están ejecutando en la actualidad -como el nuevo MUPAC, el Centro Reina Sofía y Archivo Lafuente y el propio Faro Santander-, se conviertan en "excepcionales y atractivos" recursos que, junto con la actividad del Centro Botín y el Palacio de Festivales, ayuden a diseñar una oferta turística "diferenciada, basada en manifestaciones artísticas de primer orden" para lograr el objetivo de desestacionalización del sector turístico.

En esta primera reunión entre el director y el consejero también han participado la directora general de Cultura y Patrimonio, Eva Guillermina Fernández, y Roberto García Borbolla, director de instituciones del Banco Santander, informa el Gobierno en una nota.