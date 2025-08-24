La directora de los Cursos de Verano de la UC valora la "muy buena acogida" de esta edición desarrollada en 16 sedes

Archivo - La directora de los Cursos de Verano de la UC, Rosa Martín - UC - Archivo

SANTANDER 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), Rosa Martín, ha señalado que tanto los monográficos como las actividades culturales propuestos por la institución académica durante la temporada estival han tenido "muy buena acogida".

También ha destacado que contar con 16 sedes es "un aspecto muy positivo ya que da pie a la convivencia y el intercambio de ideas entre los expertos y las personas de los municipios; residentes y veraneantes".

Así lo ha valorado a tan solo unos días de que finalice la temporada universitaria de verano con la conferencia del periodista y escritor Manuel Jabois en Laredo. En total, se han celebrado 49 cursos y 57 actividades culturales repartidas por toda la comunidad autónoma.

Respecto a qué cursos y actividades han funcionado mejor, Martín ha opinado que "algunas sedes tienen una temática muy marcada, un 'sello de identidad', y han funcionado muy bien", como ha resaltado ha sido el caso de Comillas, centrada en la puesta en valor del patrimonio, que ha acogido un curso sobre Jardines Históricos que "se ha llenado".

Mientras otras sedes como Colindres se caracterizan por tratar temas relacionados con el deporte, o Ramales de la Victoria que ha celebrado un curso sobre comportamientos funerarios en la Prehistoria que ha sido un "éxito" de asistentes y que muchos repiten "año tras año". También ha incidido en la buena acogida del 'Viaje por las ciudades de la Hispania Antigua' realizado en Reinosa.

En resumen y a su juicio, han tenido "mucho éxito" aquellos cursos que incluían, además de explicación teórica en el aula, una parte más práctica o salidas como, por ejemplo, los dos monográficos de observación de aves celebrados en Camargo y Suances, los de iniciación a la práctica del surf de Suances y Laredo, o el de fotografía de viajes impartido por Manuel Charlón en Bezana.

Igualmente, Martín también ha señalado que funcionaron "bien" la ya tradicional colaboración entre la UC y el Centro Botín, que este año organizó el monográfico 'Actividades artísticas basadas en la naturaleza para potenciar la creatividad' en Santander. Por su parte, Suances albergó el último curso de 2025, 'Fundamentals and applications of optical materials', en el que participaron científicos de "alto" nivel.

Y en relación a las actividades culturales la directora de los Cursos de Verano se ha mostrado satisfecha por la asistencia registrada. "He tenido la oportunidad de asistir a varias actividades y ha sido un placer ver cómo se llenaban", ha dicho sobre estas propuestas a las que a algunas también ha asistido la rectora, Conchi López.

Por otra parte, ha destacado la "calidad" del profesorado y los ponentes. "Hemos contado con ponentes de mucho prestigio, tanto nacionales como internacionales", ha subrayado, entre los que se encuentran el catedrático de Química Inorgánica Javier García Martínez, la exatleta cántabra Ruth Beitia, la empresaria Paz Gil o la neurobióloga Mara Dierssen.

CURSOS EN 2026

Con todo ello, Martín ha afirmado que ahora se analizará "en detalle" las temáticas y formatos que han funcionado mejor este verano para, "con más tiempo", preparar una programación "variada y atractiva", que aborde temas "interesantes y de actualidad" y en la que se cuente con profesionales, académicos y expertos de diferentes ámbitos.