La doble tirolina de Soba, de 421 metros, estará en funcionamiento en marzo

Tirolina de Soba. - EUROPA PRESS

SOBA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tirolina de doble salto de Soba, de 421 metros de longitud, 32 metros de desnivel y cuyo punto más bajo se sitúa a 108 metros de altura, estará en funcionamiento el próximo mes de marzo, a un precio que oscilará entre los 12 y 15 euros.

Así lo han anunciado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, este miércoles en la inauguración de la tirolina tras la finalización de las obras, que han contado con un presupuesto de más de 230.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Según han explicado, se prevé que el suministro de las casetas y los arneses queden resueltos este mes y que el contrato público-privado para adjudicar la gestión del servicio se publique en unos 15 días.

La presidenta ha subrayado que se trata de un acontecimiento "importante" tanto para Soba como para el Alto Asón y toda Cantabria, y ha ensalzado que la instalación se ubica en un mirador sobre el río Gándara, un lugar "único" que necesita ser "conocido y valorado".

Ha señalado que este proyecto "altamente esperado" es un atractivo turístico "sostenible" y "desestacionalizado" y un "importante aliciente" para dar a conocer el municipio.

Una "vieja reivindicación" que, ha ensalzado, ahora es una realidad gracias a que su Gobierno regional ha cumplido el compromiso, al tiempo que ha asegurado que tiene como objetivo invertir en los valles interiores y avanzar en la igualdad de oportunidades.

Por su parte, el regidor ha destacado que se trata de un día "emocionante" dado que este proyecto va a "dinamizar" la zona y el municipio.

Ha apuntado que los permisos para llevarlo a cabo se solicitaron hace "diez o doce años", pero desde entonces se priorizaron otras actuaciones "más importantes" relacionadas con el agua, las carreteras o los accesos.

A su juicio, el turismo puede generar "muchísima riqueza" y es una industria que se tiene que aprovechar "sin estropear el medioambiente", porque puede servir para evitar la despoblación.