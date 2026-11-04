Dos alumnas de Diseño Gráfico de CESINE, finalistas del Certamen Tipos 2026 - CESINE

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos alumnas de Diseño Gráfico de CESINE han resultado finalistas del Certamen Tipos 2026 con dos propuestas que reflexionan sobre el significado, la percepción y el valor de las imágenes.

María Planas, de 4º de Diseño Gráfico + Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, y June Arranz, estudiante de 3º de Diseño Gráfico, han sido seleccionadas como finalistas del certamen con sendos proyectos que reflejan la capacidad de las futuras diseñadoras para desarrollar conceptos creativos, trasladar ideas abstractas al lenguaje visual y abordar cuestiones contemporáneas a través del diseño, ha informado este miércoles la institución académica.

En el caso de María Planas, su cartel plantea una reflexión sobre la pérdida de significado que se experimenta cuando se repite una palabra de manera constante. Bajo el título '¿Cuántas veces podemos repetir algo antes de dejar de comprenderlo?', la alumna aborda el fenómeno psicológico de la saciedad semántica, mediante el cual una palabra puede llegar a resultar extraña pese a seguir reconociendo sus letras.

La propuesta representa visualmente la repetición de la palabra 'Significado' a través de una degradación progresiva de su forma tipográfica, hasta transformarse en una composición de píxeles.

El proyecto establece, además, una conexión con las posibilidades de la inteligencia artificial y plantea una reflexión sobre la diferencia entre reproducir una forma y comprender realmente la idea que la origina.

El cartel invita a cuestionar qué permanece de una creación cuando se conserva su apariencia, pero se pierde aquello que le aporta sentido.

Por su parte, June Arranz presenta una interpretación de 'Significar' que parte de la premisa de que el valor de las cosas depende de la historia y las experiencias que las acompañan.

Su propuesta combina un texto manuscrito, concebido como una carta, con la fotografía de un niño. Sobre esta imagen aparecen una serie de garabatos que, a primera vista, podrían percibirse como imperfecciones que restan valor a la fotografía. Sin embargo, estos elementos aportan un significado adicional, convirtiendo la imagen en una representación de cómo los recuerdos y las vivencias pueden transformar lo aparentemente insignificante en algo especial.

La selección de las alumnas como finalistas del Certamen Tipos 2026 pone de manifiesto la importancia de la metodología práctica que CESINE aplica en la formación de sus estudiantes de Diseño Gráfico, a juicio del centro universitario.

Su modelo educativo se basa en el aprendizaje experiencial, en el que los alumnos desarrollan proyectos, experimentan con diferentes técnicas y lenguajes visuales y se enfrentan a retos creativos que les permiten aplicar los conocimientos adquiridos en el aula.

La participación en concursos y certámenes especializados constituye una parte fundamental de este proceso formativo. A través de estas experiencias, los estudiantes tienen la oportunidad de contrastar sus propuestas con el sector, dar visibilidad a su trabajo y acercarse a las dinámicas y exigencias que encontrarán en su futuro profesional.

CESINE apuesta así por una formación en diseño que va más allá de la adquisición de conocimientos técnicos, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad conceptual y el desarrollo de proyectos con identidad propia.

"El reconocimiento de estas dos alumnas en Tipos 2026 refuerza el compromiso de CESINE con una educación orientada a formar profesionales preparados para afrontar los desafíos de la industria creativa, a través de una metodología en la que aprender haciendo es una parte esencial del camino", ha concluido la institución académica.