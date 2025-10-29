Dos años de prisión a un joven por dar un puñetazo a otro que perdió dos dientes

Archivo - Complejo judicial Salesas. Sede de los juzgados de Santander y de la Audiencia Provincial de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a dos años de prisión a un joven por propinar un puñetazo a otro y provocarle la pérdida de dos dientes.

La Sección Tercera acogió ayer, martes, la audiencia preliminar para valorar una posible conformidad que finalmente se alcanzó, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

El procesado ha consignado la totalidad de las indemnizaciones solicitadas por las acusaciones, que han considerado que concurre en él la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal atenuante muy cualificada de reparación del daño.

El chico, por su parte, ha reconocido los hechos y ha admitido ser autor de un delito de lesiones con deformidad merecedor de dos años de prisión, pena que queda suspendida con la condición de que en un plazo de tres años no cometa ningún delito.

Según los hechos probados que se recogerán en la sentencia, el joven, de 20 años de edad, acudió sobre las tres y media de la madrugada del 23 de marzo de este año a la calle Ría Solía de El Astillero, donde se encontraba el hombre al que agredió.

Ambos iniciaron una discusión y durante la misma, el acusado, actuando con ánimo de menoscabar la integridad física del otro, le propinó un puñetazo con la mano derecha en la mandíbula, provocando que cayera al suelo. A consecuencia de la agresión, la víctima perdió dos piezas dentales y sufrió daños en otras dos.