Dos camiones chocan en la A-8, a la altura de Laredo

Accidente de dos camiones en la A-8. - 112

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos camiones han sufrido este jueves una colisión frontolateral en el kilómetro 172 de la autovía A-8, a la altura de Laredo, sin que se hayan registrado heridos.

Tras el accidente, los Bomberos del Gobierno de Cantabria han llevado a cabo la limpieza de la vía, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.

Hasta el lugar de los hechos también se ha movilizado a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.