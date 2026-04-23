Dos camiones chocan en la A-8, a la altura de Laredo

Accidente de dos camiones en la A-8.
Accidente de dos camiones en la A-8. - 112
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 23 abril 2026 10:25
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SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos camiones han sufrido este jueves una colisión frontolateral en el kilómetro 172 de la autovía A-8, a la altura de Laredo, sin que se hayan registrado heridos.

Tras el accidente, los Bomberos del Gobierno de Cantabria han llevado a cabo la limpieza de la vía, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.

Hasta el lugar de los hechos también se ha movilizado a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

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