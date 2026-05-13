Dos detenidos por robar la cartera del bolsillo a un hombre y usar la tarjeta en dos comercios de Santander

Vehículo de la Policía Nacional en Santander - CNP

SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una pareja por robar la cartera del bolsillo a un hombre y usar la tarjeta que contenía en dos comercios de la zona de Cuatro Caminos, en Santander.

La tarde del pasado viernes, 8 de mayo, un hombre avisó a la Policía porque acababa de ser víctima de un hurto. Indicó que, poco antes, cuando estaba en la zona de la Plaza de Numancia, le habían sustraído del interior de un bolsillo del pantalón la cartera, que contenía dinero, documentación y varias tarjetas bancarias.

Los agentes se trasladaron al lugar y la víctima les contó que se había dado cuenta de que detrás de él había una pareja y, en un momento dado, la mujer le sustrajo la cartera de un bolsillo del pantalón. Él se percató del robo pero no pudo seguirlos, por lo que llamó al 091.

La Policía difundió entre sus unidades las características físicas de la pareja, que finalmente fue localizada en la zona de Cuatro Caminos, por lo que fueron identificados y se inspeccionaron los objetos que llevaban.

Paralelamente, la víctima informó a otro agente que había comprobado que tenía dos cargos en su cuenta bancaria que habían sido realizados tras el robo de la tarjeta. Correspondían a compras efectuadas en dos establecimientos comerciales de la zona de Cuatro Caminos.

Los policías que habían identificado al hombre y la mujer vieron que una bolsa que llevaban correspondía a uno de los comercios y procedieron a su detención como presuntos autores de sendos delitos de hurto y estafa. Fueron trasladados a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde permanecieron durante la instrucción del atestado policial.

Finalizada la investigación, fueron puestos a disposición del juzgado, que decretó su puesta en libertad.

Esta actuación policial está enmarcada dentro del Plan Comercio Seguro de la Policía Nacional, que ofrece a comerciantes y clientes seguridad en zonas comerciales de la ciudad.