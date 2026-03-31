Dos farmacias cántabras imparten sesiones sobre los problemas de salud de la mujer

Charla Realizada En El Municipio De Campoo De Yuso - COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE CANTABRIA

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos farmacias de Cantabria, una ubicada en Campoo de Yuso y otra en Suances, imparten sesiones relacionadas con los problemas de salud más frecuentes en la mujer.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la campaña 'Escuelas de Salud para la Mujer', impulsada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en colaboración con Organon y que busca reforzar la prevención, la educación sanitaria y la atención integral en entornos rurales.

La campaña busca incrementar la concienciación social sobre las diferencias en la salud de las mujeres, potenciar la educación sanitaria y mejorar la calidad de vida de la población femenina, especialmente en las etapas más avanzadas de la vida.

PAPEL "CLAVE" DE LAS FARMACIAS EN LA EDUCACIÓN SANITARIA

En este sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, María García del Hierro, ha destacado que "la farmacia comunitaria es un punto sanitario cercano y accesible, especialmente en el entorno rural, y tiene un papel clave en la educación sanitaria y en la detección precoz de problemas de salud que afectan de forma específica a las mujeres".

Asimismo, ha considerado que este tipo de iniciativas "permiten acercar información rigurosa y práctica a la población, contribuyendo a mejorar hábitos de vida y a reducir desigualdades en salud".

Las sesiones, ya en marcha, abordan cuestiones como la menopausia, las enfermedades cardiovasculares, el dolor crónico, la migraña o la osteoporosis, problemas que afectan de manera significativa a la salud y calidad de vida de las mujeres.

A nivel nacional, la iniciativa cuenta con la participación de 38 colegios oficiales de farmacéuticos de 15 comunidades autónomas, con la previsión de llegar a alrededor de 5.000 mujeres.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Además, los farmacéuticos participantes evalúan el impacto de estas sesiones mediante encuestas realizadas antes y después de la intervención para medir la mejora en el conocimiento y los cambios en los hábitos de salud.

'Escuelas de Salud para la Mujer' nace como continuación de la campaña puesta en marcha en 2024 para visibilizar las diferencias en salud entre hombres y mujeres y avanzar hacia una atención sanitaria más personalizada, equitativa y basada en la evidencia.