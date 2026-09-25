Dos manifestaciones recorrerán este sábado Santander en contra y a favor de la migración

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de Pasaje Seguro.-ARCHIVO - PASAJE SEGURO - Archivo

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos manifestaciones recorrerán este sábado, 26 de septiembre, varias calles de Santander, una a favor de los migrantes, convocada por Pasaje Seguro, y otra en contra en el marco del festival Galerna Fest que la Asociación Alfonso I Cantabria celebra este fin de semana en la ciudad.

La primera en producirse será la de Pasaje Seguro que partirá a las 12.00 horas de la Plaza de los Derechos Humanos.

En un comunicado, el colectivo ha indicado que esta protesta tiene lugar para "prevenir" contra una manifestación "racista" que recorrerá por la tarde el centro de la capital cántabra "llamando a la deportación masiva de las personas migrantes y amenazando a niños y niñas migrantes en situación de acogida".

Para Pasaje Seguro, "semejantes incitaciones al odio" deben de ser investigadas por la Fiscalía y la Delegación del Gobierno (PSOE), quienes además "deben juzgar" si marchas así "van en contra de la democracia y del sistema constitucional".

También ha instado al Gobierno de Cantabria (PP) a que se pronuncie "de manera práctica, hablando alto y claro en favor de los cerca de 50.000 conciudadanos de origen migrante que viven en Cantabria y a quienes la ultraderecha llama a expulsar".

Asimismo, el colectivo ha exigido al Ejecutivo que ofrezca su sistema de acogida para "descongestionar" la situación en Ceuta y que reciba en la comunidad al número que le corresponda de niñas migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma.

"La ciudadanía debemos expresar, pacífica y claramente, nuestra voluntad de acogida y de mestizaje; nuestro respeto y apoyo a nuestros vecinos y vecinas que han nacido en otra parte y viven aquí trabajando y enriqueciendo en todos los sentidos a nuestra sociedad", ha afirmado, para concluir reivindicando "una sociedad de personas libres, iguales y diferentes, basada en el respeto, el apoyo mutuo y la solidaridad".

REMIGRACIÓN

Por su parte, a las 17.00 horas, será la otra manifestación por la "remigración" que bajo el lema 'Fuera menas de nuestros barrios' marchará contra la apertura de centros de menores migrantes no acompañados en Cantabria, según indica la Asociación Alfonso I en sus redes sociales. Saldrá de Cuatro Caminos y concluirá en la Plaza del Ayuntamiento.