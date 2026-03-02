Dos rutas analizarán este mes la arquitectura religiosa y los barrios industriales de Torrelavega

Presentación de la programación - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Opinión Quercus en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega ha organizado este mes dos recorridos arquitectónicos con motivo de la entrega del título de Torrelaveguenses Ilustres 2025 a los arquitectos Floren Muruzábal y Eduardo Fernández-Abascal.

El primero tendrá lugar el día 14 y consistirá en un paseo centrado en el patrimonio religioso de la ciudad guiado por el arquitecto Luis Alberto Alonso Ortiz, referente nacional en patrimonio histórico; mientras que el segundo se desarrollará el día 21 y será un recorrido en autobús por distintos barrios vinculados al desarrollo industrial de Torrelavega.

Así, la primera ruta permitirá recorrer la arquitectura religiosa del siglo XX con visitas a la iglesia de la Asunción, la Virgen Grande, San Miguel de Campuzano y la iglesia del Colegio de La Paz.

Y la segunda es un recorrido en autobús por barrios industriales como el complejo de viviendas de Solvay en Barreda, la colonia Santo Domingo promovida por Sniace, el barrio Covadonga y La Inmobiliaria.

Las dos actividades tendrán aforo limitado y requerirán inscripción previa. En el caso concreto de la ruta en autobús, se ha de realizar en el correo electrónico quercusgrupodeopinion@gmail.es

Por último, el 27 de marzo, a las 19.30 horas en el salón de actos del IES Marqués de Santillana, tendrá lugar el acto oficial de proclamación y entrega del título de Torrelaveguenses Ilustres a Muruzábal y Fernández-Abascal.

Esta programación ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por la concejala de Cultura, Esther Vélez, junto a los integrantes del Grupo de Opinión Quercus Ventura Gómez, Joaquín Díaz y Fernando Bustillo, colectivo que este marzo cumplirá 30 años.

Vélez ha destacado el valor de esta iniciativa que cada año reconoce a personas "que sienten y trabajan por y para la ciudad, desde el compromiso y una reflexión positiva", y ha subrayado que con su celebración se refuerza la identidad cultural de Torrelavega.

Según ha explicado, que el galardón haya recaído en estos dos arquitectos ha permitido desarrollar un paquete de actividades que permitirá "conocer, descubrir y redescubrir la ciudad bajo la mirada de la arquitectura".