'Dreams', 'Un latido más' y 'El hombre de la mirada perdida' ganan el Relato Corto Gabino Teira de Torrelavega

Rueda de prensa para dar a conocer los ganadores del Concurso de Relato Corto Gabino Teira. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Dreams', 'Un latido más' y 'El hombre de la mirada perdida' son las obras ganadoras de la edición número 28 del Concurso de Relato Corto Gabino Teira de Torrelavega, que, como novedad en esta edición, ha incorporado una categoría internacional, cuyo premio ha sido para 'Invierno en Aomori', de Fabián Lazo, de Perú.

El alcalde, Javier López Estrada; junto a Joaquín Blanco, María González, Julio Fernández y Jesús Saiz, representantes del Club Rotario; y el presidente del jurado, Luis Alberto Salcines, han dado a conocer este jueves en rueda de prensa a los ganadores del certamen, dirigido a jóvenes de entre 12 y 20 años, al que se han presentado cerca de un centenar de relatos.

López Estrada ha destacado la trayectoria de este concurso y la labor del Club Rotario en la ciudad. "Nos sentimos tremendamente orgullosos por su esfuerzo en el fomento de la cultura en la ciudad, por su esfuerzo en las tareas solidarias y por su compromiso con la ciudad de Torrelavega", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que el certamen "cada vez va ganando más prestigio nacional e internacional" y ha trasladado la felicitación del Ayuntamiento a los premiados, deseándoles "un gran futuro como escritores".

Por su parte, Julio Fernández, en representación del Club Rotario, ha agradecido el apoyo institucional y la implicación del jurado. Además, ha recordado que este año el club celebra su 30 aniversario y ha avanzado que se irán presentando distintas actividades conmemorativas a lo largo del año.

Finalmente, Salcines ha destacado la calidad de los trabajos presentados y ha señalado que los temas son "los habituales, en los ámbitos en los que más conviven los niños": el familiar y escolar, con referencias al amor, la amistad o problemáticas como el acoso escolar y la violencia.

GANADORES PREMIO GABINO TEIRA

En la categoría de 12 a 13 años, el primer premio ha sido para 'Dreams', de Natalia Pedraja, de Torrelavega; y el segundo para 'El guardián del portal', de Carolina Saro, de Santander.

En la categoría de 14 a 15 años (Premio Especial Celia Barquín), el primer premio ha recaído en 'Un latido más', de Alba González, de Camargo; y el segundo en 'Siluetas infinitas', de Alejandra Reda, de Santander.

En la categoría de 16 a 20 años, el primer premio ha sido para 'El hombre de la mirada perdida', de Daniela Cacho, de Val de San Vicente; y el segundo para 'El precio de la bata blanca', de Carlota Piney, de Santander.

Como novedad en esta edición, se ha incorporado una categoría internacional, cuyo premio ha sido para 'Invierno en Aomori', de Fabián Lazo, de Perú.