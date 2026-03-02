La duplicación de la vía Astillero-Orejo se amplía hasta junio y durará ocho meses, el doble de lo previsto

Cartel ampliación de transbordos por obras de duplicación de la vía entre Orejo y Astillero - EUROPA PRESS

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de duplicación y electrificación de la vía ferroviaria entre Astillero y Orejo, en la línea de Cercanías que comunica Santander con Liérganes, que estaban previstas para principios de este marzo pero que se han demorado por una serie de condicionantes técnicos, se alargarán al menos hasta el próximo 30 de junio, fecha hasta la que se han prorrogado también los transbordos de viajeros por carretera.

Así, los trabajos, que comenzaron en noviembre, durarán por lo menos cuatro meses más, ocho en total, el doble de los cuatro previstos inicialmente, han confirmado a Europa Press fuentes de Adif después de que Renfe haya informado de la prórroga de los transbordos de pasajeros.

Hace dos semanas, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias declinó dar una fecha de conclusión de las obras -"sería pillarnos los dedos", alegaron entonces- y ahora han corroborado que continuarán como mínimo cuatro meses más, pero sin descartar que puedan alargarse de nuevo.

Los trabajos afectan a un trazado de 6,8 kilómetros y en el plazo comprometido inicialmente, principios de marzo, solo se reabrirá al tráfico ferroviario el tramo entre Astillero y La Cantábrica. El resto seguirá en obras, que van "más lentas" de lo contemplado en un principio debido a cuestiones técnicas, como la construcción de un puente nuevo sobre la ría de Solía.

TRANSBORDOS

La duplicación de la vía ha obligado a suprimir desde noviembre los trenes entre Astillero y Orejo y a transbordar a los pasajeros por carretera hasta Liérganes.

La interrupción del servicio afecta tanto a la línea de Cercanías Santander-Liérganes (C3) como a la de Media Distancia Santander-Bilbao (R3) y para poder prestar el servicio Renfe programó entre noviembre y marzo más de 5.000 circulaciones de autobuses (48 diarias los días laborables y 42 en fines de semana y festivos).

Los usuarios de los Cercanías realizan por carretera el tramo entre Astillero y Liérganes y los de los trenes de Media Distancia, el trayecto entre Astillero y Orejo.

DUPLICACIÓN DE LA VÍA

El objetivo de la duplicación de la vía en este tramo -hasta ahora de vía única- es ampliar la capacidad de la red de Cercanías de Cantabria.

El proyecto, incluido en el Plan de Cercanías de Cantabria, dotado con 1.599 millones de euros, supone una inversión cercana a los 50 millones, y permitirá aumentar la velocidad máxima de la línea y el confort de los viajeros.