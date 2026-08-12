Eclipse.- La ocupación en la mayoría de los alojamientos cántabros roza el 100%

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SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ocupación en la gran mayoría de los alojamientos cántabros roza el 100 por cien estos días, que coinciden con el eclipse solar total que podrá verse este miércoles en la región, además de con las vacaciones de agosto. Así, algunos portales de reservas indican que el 99% de los establecimientos ofertados en su web ya no están disponibles estas fechas.

El fenómeno astronómico supone "un aliciente más" para el sector hostelero de la comunidad autónoma, según ha trasladado su presidente, Eduardo Lamadrid, que no obstante precisa al respecto que el evento coincide con la semana de mayor actividad turística y Cantabria ya roza el lleno, por lo que su "impacto real" en la economía puede ser "limitado".

"Aún así, se ha notado cierto interés y consultas en las últimas semanas, con unas reservas anticipadas tanto de visitantes nacionales como también internacionales, ya que muchos de ellos han planificado esta visita con tiempo", ha destacado el presidente de la Asociación Empresarial Hostelería de Cantabria (AEHC).

Así, la gran mayoría de los alojamientos cántabros la ocupación ya roza el 100%, por lo cual es "muy difícil" alojarse en la región, ya que se trata de un evento puntual de un solo día. "Esperemos que esos visitantes que van a venir a Cantabria por el eclipse elijan volver en otra ocasión", ha deseado.