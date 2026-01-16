Educación condena las falsas amenazas a centros educativos como el aviso de bomba en el IES La Albericia

Instituto - EDUCANTABRIA

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, ante la reciente detención de dos menores de edad como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos tras haber llamado al IES La Albericia advirtiendo de la colocación de un artefacto explosivo, ha condenado "firmemente" este tipo de comportamientos.

El departamento de Sergio Silva ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la comunidad educativa y, al mismo tiempo, ha recordado que estos hechos constituyen un delito, tal y como ha reiterado la Policía.

"Todas las amenazas son investigadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que cuentan con los medios necesarios para su localización y esclarecimiento, como así ha resultado en este último caso reciente", ha señalado en un comunicado.

La Consejería ha subrayado que este tipo de actuaciones "generan alarma social, alteran gravemente el funcionamiento de los centros, ponen en riesgo la seguridad y tienen consecuencias penales para quienes las realizan, incluso cuando se trata de menores de edad, cuyas familias pueden verse también afectadas por responsabilidades legales".

Además, Educación ha hecho un llamamiento a la colaboración de toda la comunidad educativa para concienciar al alumnado sobre la gravedad de estos hechos y sus consecuencias legales, y comunicar cualquier información relevante que pueda ayudar a prevenir o esclarecer este tipo de situaciones.

La Administración ha agradecido la colaboración y "excelente trabajo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con quienes mantiene una coordinación permanente, y ha recordado que los centros educativos disponen de protocolos de actuación para garantizar una respuesta rápida y segura ante cualquier incidencia.