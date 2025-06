Educación estudia mejorar su oferta a los docentes, no en lo económico pero sí en formación y otros ámbitos

Silva "no puede confirmar" que el próximo curso se vaya a rebajar la ratio en Tercero de Primaria

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación tiene "intención" de "retomar" las negociaciones con la Junta de Personal Docente sobre la adecuación salarial y "estudia" mejorar la última oferta que realizó el pasado 23 de mayo, no en lo económico pero sí en lo que atañe a la formación para los sexenios y en otros ámbitos.

En este sentido, el departamento que dirige Sergio Silva (PP) estaría "dispuesto a hablar" de la integración en el Cuerpo de Secundaria de los 70 profesores técnicos de Formación Profesional que actualmente no lo están.

Así lo ha indicado Silva en declaraciones realizadas este mediodía a los medios de comunicación, en las que ha indicado que estos planteamientos se hacen "con el ánimo de ir sumando ingredientes" que permitan llegar a un acuerdo. Aunque "es consciente de la dificultad" de ello --"venimos de una huelga de dos días", ha recordado-- aún tiene confianza en ello.

Sí ha insistido en que los 150,23 euros mensuales de subida lineal, a aplicar en cuatro ejercicios (2025-2028), recogidos en la última propuesta de la Consejería, es "un techo por la viabilidad del servicio educativo".

Cuestionado por la posibilidad de convocar a una nueva reunión a la Junta, que se ha reunido este martes, ha explicado que su departamento está "barajando" cómo plantear esas posibles mejoras a la Junta.

"Hubo una reunión en la que acudimos y la Junta de Personal Docente, alegando que no teníamos una propuesta, decidió no entrar a la reunión. Pues bueno, vamos aprendiendo y no queremos irnos a ese escenario. Entonces, sí que estamos analizando qué podemos hacer, qué pasos dar, y no hay nada descartado y tenemos intención de, de alguna manera, de retomar las cosas", ha explicado.

Pese a ello, Silva "no se atreve" a decir si su departamento convocará a una nueva reunión a la Junta ya que quiere "evitar" que ocurra lo anteriormente citado porque "eso no fue bueno para nadie, para la propia Junta tampoco".

El consejero ha insistido en que su departamento no atiende "en toda su extensión" las demandas de subida salarial que plantea la Junta --que en su última oferta pedía 240 euros mensuales de subida lineal-- "porque no podemos" ya que "impacta en otros servicios educativos".

"Todo tiene impacto presupuestario", ha señalado Silva, refiriéndose tanto a la adecuación salarial que se está negociando con los representantes de los docentes como a otras medidas, como la reducción de las ratios.

NO CONFIRMA LA REBAJA DE RATIOS EN 3º DE PRIMARIA

Tras recordar que en el curso escolar que está a punto de concluir se ha bajado a 20 alumnos por aula la ratio en Segundo de Primaria, Silva no ha podido confirmar si en el siguiente se va a hacer lo propio con Tercero de Primaria.

Aunque ha explicado que su departamento tiene "la convicción y el compromiso" de seguir haciéndolo en toda la etapa de Primaria, ha señalado que "lo cierto es que a día de hoy, y con la cantidad de asuntos" que su departamento tiene encima de la mesa y las "implicaciones presupuestarias" que éstos conllevan, "no puede confirmar" que en el 2025-2026 se vaya a aplicar esa rebaja de ratios en Tercero de Primaria.

Silva ha señalado que tiene que hablar con la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga; con el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y, en general, con el Consejo de Gobierno, para ver si ello sería "viable" y se podría implementar el curso que viene.

"Tenemos la voluntad, pero tenemos que ver si eso es posible", ha aseverado Silva, que ha indicado que bajar de 25 a 20 alumnos por aula, "muchas veces" supone tener que desdoblar aulas y que haya más docentes, lo que tiene impacto presupuestario.

"Necesitamos ver qué impacto presupuestario tiene en función de cuántos alumnos piden plaza, cómo quedan los centros y cómo gasta el presupuesto de la Consejería", ha dicho el consejero.

Silva ha explicado que, sobre este tema, hay que "ser prudentes" y tener en cuenta la posibilidad de que haya un acuerdo sobre la adecuación salarial de los docentes, con el impacto presupuestario que ello supondría (en anteriores ocasiones lo ha cifrado en unos 30 millones una vez aplicado en su totalidad).

Este asunto de la ratios es uno de los temas que ha planteado el consejero en la reunión del Comité de directores de Primaria y Secundaria de los centros públicos que se ha celebrado esta mañana en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.