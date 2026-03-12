Educación y Junta Docente alcanzan un preacuerdo para la subida salarial del profesorado cántabro

Archivo - El consejero de Educación, Sergio Silva, y la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación (PP) y la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) han llegado este jueves a un preacuerdo para hacer efectiva la subida salarial del profesorado público cántabro tras casi año y medio de negociaciones marcado por manifestaciones y huelgas docentes.

La firma del preacuerdo, que ha contado con la unanimidad de todos las organizaciones sindicales, se ha producido en el marco de la decimotercera mesa sectorial que ha tenido lugar este jueves en el CEIP Simón Cabarga, sede del Consejo Eescolar de Cantabria, donde ambas partes se han reunido por más de dos horas.

El consejero del área, Sergio Silva, ha ensalzado en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la reunión que, tras 18 meses de "conflicto", se ha puesto "punto final a esta situación", mientras que los representantes sindicales han hecho hincapié en que es un "momento histórico" y que los docentes recuperarán el poder adquisitivo perdido durante 18 años.

El acuerdo incluye, entre otras cuestiones, una subida salarial lineal general y no condicionada de 180 euros mensuales, así como 130 horas de formación para el cobro de sexenios.