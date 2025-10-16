Educación y Junta Docente no llegan a un acuerdo y habrá huelga la semana que viene

Silva preside la mesa de diálogo con la Junta de Personal Docente - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reunión que han mantenido este jueves la Junta de Personal Docente y el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha concluido sin que se haya alcanzado un acuerdo, con lo que la huelga convocada por los representantes sindicales para la próxima semana, del 20 al 24 de octubre, en la educación pública de Cantabria se mantiene.

En concreto, hay dos convocatorias: una que parte de la mayoría de sindicatos de la Junta Docente, esto es por STEC, ANPE y UGT, que es escalonada por tipo de centro, y otra de CCOO de cinco días para todos los profesores, independientemente de su etapa educativa o centro.

La falta de acuerdo ha venido por la 'cláusula Silva' -denominada así por los sindicatos- que condiciona la adecuación salarial de los docentes a contar con un techo presupuestario, como pide el consejero.

En esta nueva reunión, la undécima, el Gobierno ha incluido "un añadido" a esta cláusula que es que, de no aprobarse los presupuestos del próximo año, en las siguientes cuentas que salgan adelante se incluirá la aplicación de las subidas pactadas y firmadas con efecto retroactivo.

Sin embargo, la Junta Docente no ha aceptado dicha cláusula y ha propuesto otras alternativas en su redacción como la que recoge el acuerdo con el colectivo de los médicos.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, anunció ayer la convocatoria de este encuentro entre Silva y la Junta de Personal Docente de cara a evitar la huelga, que no ha sido posible.

Ambas partes han compadecido ante los medios de comunicación y los sindicatos se han reafirmado en la convocatoria de la huelga.