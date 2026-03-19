Educación y Junta Docente rubrican el acuerdo sobre la subida salarial tras "18 años de espera"

Firma del acuerdo sobre la subida salarial docente. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y la Junta de Personal han rubricado este jueves el acuerdo sobre la adecuación salarial del profesorado cántabro, tras "18 años de espera" y una "difícil" negociación que se ha prolongado durante un año y medio, marcado por manifestaciones, huelgas y movilizaciones.

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), y los representantes de STEC, ANPE, CCOO y UGT han firmado el documento, que recoge una subida salarial lineal de 180,23 euros mensuales hasta enero de 2029, más el IPC, y la mejora de los sexenios hasta septiembre de ese año, con 130 horas de formación, lo que sitúa a los 8.500 profesionales de la red pública y 2.600 de la concertada entre "los mejor pagados" y "mejor formados" del país.

Ambas partes llegaron a un preacuerdo la semana pasada después de que PP y PRC firmaran el 6 de marzo un pacto para la aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026, que incluían una partida de 17 millones de euros para acometer dicha subida salarial.

El titular de Educación ha trasladado su "doble satisfacción" por que se haya alcanzado este acuerdo --al que ha denominado como "el acuerdo Silva", ha ironizado, en referencia a la 'cláusula Silva' que condicionaba dicha subida salarial a un suelo presupuestario--, ya que aporta tanto beneficio a los docentes como una "teórica tranquilidad" a la educación de Cantabria", ha señalado.

Y es que, según ha destacado, dicho acuerdo ha sido ha sido "muy trabajado" y "luchado por todos" tras una "difícil" negociación de 18 meses, en la que "todos se han dejado cosas" de sus propuestas iniciales.

Así, el consejero ha subrayado la "capacidad negociadora" de ambas partes para llegar a este acuerdo, que es el que "mayor magnitud" tiene de los cuatro alcanzados en esta legislatura por su impacto presupuestario, junto a la sustitución de jornada lectiva para mayores de 55 años, la jornada completa para los maestros de aulas de un año y la calendarización de las Ofertas de Empleo Público.

También ha puesto en valor la labor del Gobierno cántabro actual para alcanzar este acuerdo sobre la subida laboral docente que, a su juicio, "tenía que haber llegado antes", pero que los Gobiernos del PRC y del PSOE durante 14 años "no lo hicieron".

Por su parte, la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, ha destacado que este acuerdo es un reconocimiento al "trabajo, esfuerzo y dignidad" de los docentes, ya que supone la recuperación del poder adquisitivo perdido de los últimos 18 años.

Así, ha indicado que, "tras 18 años de espera" y un "largo" y "difícil" recorrido, se ha logrado este acuerdo gracias al "trabajo" y "constancia" de las organizaciones sindicales con sus reivindicaciones, que ha calificado como "justas, legítimas, necesarias y coherentes".

La también presidenta de ANPE ha llamado a seguir por la senda del diálogo para conseguir nuevas mejoras para el profesorado y ha trasladado el compromiso del sindicato por seguir trabajando con "responsabilidad" para alcanzar nuevos consensos, "dejando atrás este conflicto salarial".

Desde STEC, Diegu San Gabriel ha subrayado que este acuerdo lo ha hecho posible el colectivo docente, que se lo ha "ganado a pulso" con sus movilizaciones.

Así, ha dicho que han logrado "doblar el brazo al Gobierno", que "pretendía condicionar" este acuerdo a la existencia de presupuestos en los siguientes años y que "ha sido superado" gracias a la 'marea verde'.

Mientras que Conchi Sánchez (CCOO) ha destacado que se trata de "uno de los acuerdos más importantes de los últimos 18 años", logrado gracias al "esfuerzo" de los casi 9.000 docentes que "no han bajado los brazos" en las 13 jornadas de huelga, por lo que cree que "no es una medalla del PP".

Además, ha pedido a la Consejería que refuerce su servicio de Recursos Humanos ante el trabajo que va a tener a partir de ahora para "poner al día" las nóminas.

Y ha avanzado que a partir de ahora también van a reivindicar la adecuación salarial y la mejora de los complementos de los trabajadores de la Universidad de Cantabria (UC), ya que "muchos de esos docentes e investigadores ahora van a cobrar por debajo de los docentes de la pública", a quienes ha llamado a "que se organicen y pidan lo que les corresponde".

En la misma línea, Jesús San Emeterio (UGT) ha señalado que se trata de un acuerdo "histórico" y "de justicia", que ha tenido sus frutos tras un "largo" camino en los que ha habido "momentos muy duros" y "presión" en la negociación.

Finalmente, ha pedido a la Consejería "más diálogo" para abordar otras "necesidades" que tiene en la actualidad la educación pública, como la bajada de ratios o "más consenso" en la elaboración de los calendarios escolares.