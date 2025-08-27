Educación no descarta modificar o revertir la fusión de aulas de Infantil y Primaria en el colegio de Terán

"No ha sido una decisión premeditada de la Consejería" sino que responde a un "trabajo técnico" de Inspección y equipo directivo, según Silva

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha señalado que la idea de fusionar aulas de Infantil y Primaria en el colegio Manuel Llano de la localidad de Terán (Cabuérniga) podría modificarse o, incluso, revertirse.

A preguntas de los medios sobre las quejas de las familias por esta medida, Silva ha aclarado que esta fusión de aulas de Infantil y Primaria en el centro "no es una decisión premeditada de la Consejería", sino que responde a un "trabajo técnico" del Servicio de Inspección y del equipo directivo del colegio tras el que se propuso "fusionar o hacer más grupos mixtos (que integran a alumnos de varias edades) que los que había" ya en el centro.

Tras conocer la oposición de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro, que ha convocado esta tarde a las familias para hablar de la medida y analizar posibles protestas, Silva ha señalado que el equipo directivo y la Consejería volverán a reunirse para "analizar la situación y, si es necesario introducir cambios, se introducirán".

De hecho, el consejero cree que "ya estaba planificado" que, una vez iniciado el curso y conocidos los datos de matriculación real en el centro, se pudiera "revertir la situación en cuanto a esos grupos mixtos si es necesario".

Tras escuchar algunas críticas de partidos a esta fusión de aulas, el consejero ha señalado que no le parece "razonable" y le "entristece" que este asunto haya "saltado" al "debate político" y que incluso los regionalistas de la zona de Cabuérniga hayan llegado a hablar de "ataque a la escuela rural" dando a entender "como que se recortaban recursos en este colegio".

"Nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de un colegio que tiene aproximadamente 100 alumnos y tiene un claustro de aproximadamente 16 docentes. Eso da una ratio de 6 alumnos por profesor", ha aseverado.

Al margen de este caso concreto, Silva ha defendido que "no tiene por qué ser necesariamente malo que haya grupos mixtos". Lo que tenemos que saber es que, habiendo un grupo mixto, se debe trabajar de una manera determinada", ha dicho.

De hecho, Silva ha señalado que "a veces, determinados modelos educativos precisamente hacen gala de eso".

Silva ha realizado estas declaraciones a preguntas de la prensa, tras presentar en rueda de prensa el Informe 2025 sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo No Universitario en Cantabria realizado por el Consejo Escolar con datos del curso 2023-2024.