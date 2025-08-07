Educación no se reunirá este viernes con la Junta Docente

Archivo - Foto de archivo de un reunión del consejero de Educacion con la Junta de Personal Docente - LARA REVILLA/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha comunicado a la Junta de Personal Docente que "no podrá atenderse" su propuesta de reunión para este viernes, 8 de agosto, para retomar las negociaciones en torno a la adecuación retributiva del profesorado.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del departamento después de que la Junta convocara a su titular, el 'popular' Sergio Silva, a una reunión este viernes a las 10.00 en la sede de la Consejería, en el Río de la Pila, para continuar el proceso de negociación iniciado y obtener "una respuesta concreta" a la última propuesta presentada por los representantes de los profesores el pasado 16 de julio.

Pese a no celebrarse la reunión, la Junta acudirá a la sede de Educación a la hora citada, y ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que se darán a conocer las próximas actuaciones en el marco de la campaña #EsAhora que reivindica la adecuación retributiva del profesorado.