Educación "no tira la toalla" ante la huelga y mantiene en vigor su propuesta: "Nos separa muy poco"

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de Cantabria "no tira la toalla" ante la huelga convocada al inicio del curso escolar por la Junta de Personal Docente tras no firmarse el acuerdo sobre el aumento salarial que reclaman los sindicatos y después de diez meses de negociación con el Gobierno regional.

"No tiramos la toalla" y "mantenemos nuestra propuesta en vigor" porque "nos separa muy poco", ha indicado este miércoles el titular del departamento, Sergio Silva, a preguntas de los periodistas sobre el paro anunciado, a partir del día 8, jornada en la que comienzan las clases. "Si se aceptan las condiciones, ¿por qué no se firman?", se ha preguntado al respecto.

También ha sido cuestionado acerca de si hay algún nuevo encuentro previsto estos días -a fecha de hoy, no-, punto en el que el consejero ha señalado que "la clave" no es quién llama primero -"eso es lo de menos", ha opinado- y ha reiterado que su teléfono está a disposición de la JPD, para la que también mantiene las puertas de su despacho "abiertas".

A preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que ha informado del nuevo curso escolar, el también titular de Formación Profesional y Universidades ha destacado que tanto la Consejería como los representantes de los profesores están de acuerdo en la cuantía de adecuación retributiva -"nos separan cero euros", ha enfatizado-, pese a lo cual han convocado 13 días de una huelga "muy dañina", pues coincide con el arranque del año académico.

El acuerdo en torno a la última propuesta que había sobre la mesa, en el noveno encuentro entre las partes (celebrado la semana pasada), no se firmó al exigir la Junta la retirada de que el incremento en las nóminas y en los plazos previstos esté condicionado a que haya presupuestos, aspecto sobre el que Silva ha insistido en que "las cosas no se pueden hacer sin recursos".