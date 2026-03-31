Educación tendrá 786 euros e incorpora matrícula gratis para acceder a la UC y becas de excelencia

Presentación presupuestos Educación - GOBIERNO

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades contará este año con un presupuesto de 786 millones de euros, que son 107 más que en 2023 y 1,9 millones más respecto al documento presentado en noviembre (0,25% más).

Entre las novedades de las cuentas para el presente ejercicio tras el acuerdo entre PP y PRC para sacarlas adelante figura la matrícula gratuita en el primer curso de la Universidad de Cantabria, becas de excelencia y más ayudas de comedor, que incrementarán el número de beneficiarios.

Así lo ha destacado el titular del departamento, Sergio Silva, en su comparecencia en el Parlamento para presentar las principales cifras de su Consejería, que suman casi el 23% del total del presupuesto de Cantabria.

"Vengo con los deberes hechos", ha dicho el consejero, para asegurar así que "lo importante del presupuesto ya estaba consignado en noviembre" y ahora se mejora con dos "novedades importantes y una mejora en los servicios complementarios".

Silva ha incluido entre los avances de las cuentas el acuerdo salarial alcanzado con los sindicatos para la mejora retributiva y de las condiciones laborales de los docentes no universitarios, cuya partida ya estaba consignada en la anterior versión presupuestaria.

Y entre las últimas innovaciones ha destacado, en el ámbito universitario, la gratuidad de la primera matrícula en el acceso a la UC, una partida dotada con 1,6 millones y que parte del desarrollo de la Ley de Juventud, la primera que ha tenido Cantabria, y en la que ya se trabaja junto a la UC para su implementación en el curso 2026/2027. Según ha dicho, va a beneficiar a una horquilla de 1.700 a 1.800 cántabros, el 80% de la matrícula de Cantabria.

Silva ha anunciado que será bautizada con el nombre 'Programa Concha Espina de gratuidad de primera matrícula en la Universidad de Cantabria', en reconocimiento a "una grande de las letras de este país", que durante toda su vida se interesó por mejorar la educación.

De igual modo, ha resaltado la puesta en marcha de las becas de excelencia 'María Blanchard', cifradas en 300.000 euros en este presupuesto y que apoyan una iniciativa que "compartimos y defendemos": poner en valor el esfuerzo y para ello, estas ayudas se han asociado a la figura de "otra cántabra ilustre".

Estas becas, que como ha destacado cumplen una medida electoral del PP, siguen la línea emprendida con los premios extraordinarios de Bachillerato, FP y adultos con los que ya cuenta la Consejería de Educación, y que ahora se apuntalan con esta distinción al esfuerzo y que ya recibirán los estudiantes de este curso 25/26.

Igualmente, y como novedad, el consejero se ha referido a la mejora del servicio complementario de comedor escolar, respecto al cuál- ha señalado- se trabaja en la modificación de la orden reguladora para modificar aspectos como los umbrales de renta para acceder a las becas, introduciendo el concepto de renta per cápita para las familias de dos o más hijos.

Una medida que permitirá que más familias se beneficien de estas ayudas de comedor en el próximo curso escolar, ha subrayado Silva, que también se ha referido al aumento de personal cuidador de los comedores que contemplan los presupuestos del próximo ejercicio, especialmente en Educación Infantil.

Sobre el acuerdo salarial, el titular de la Consejería ha apelado al apoyo de todos los grupos parlamentarios -pues la única garantía posible de subida salarial es apoyar el presupuesto que la hace posible- para beneficiar a un colectivo que alcanza a 8.500 profesionales de la red pública y 2.600 de la concertada, ya que el acuerdo vigente entre el Ejecutivo y esta última educación establece que el salario de los docentes de esta red no debe de ser inferior al 90% del que perciben los docentes de la pública.

OTRAS PARTIDAS

En otro ámbito, la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas contará con 206,4 millones una consignación presupuestaria en la que Silva ha resaltado las subvenciones a ayuntamientos para aulas del primer ciclo de Infantil, que pasan de 1.062.000 euros en 2025 a 1.660.000 en este 2026, una subida de más del 60%, lo que permite aumentar estas subvenciones de 18.000 a 21.000 euros por aula.

En relación al transporte escolar, pasa de 22.375.000 euros a 23.175.000, un incremento del 3,5% que también tiene su reflejo en los gastos de funcionamiento de los centros, que pasan de 14.240.000 euros a 16.000.000, una subida del 12% (incluyendo el incremento para abordar la mejora en las becas de comedor).

El capítulo destinado a financiar obras en los centros educativos desplegará en 2026 un total de 19 millones de euros: "Jamás una partida de infraestructuras había alcanzado estas cifras", ha valorado Silva.