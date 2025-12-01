Los efectivos del GREIM con base en Potes han realizado 14 rescates en lo que va de año

GREIM de Potes. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

POTES, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil con base en el cuartel de Potes han realizado en lo que va de año, con datos actualizados hasta finales de octubre, un total de 14 rescates, seis de ellas a pie y ocho con la participación del helicóptero, en las que auxiliaron y/o rescataron a siete personas ilesas y a cuatro heridas y recuperaron los cuerpos de siete fallecidos.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha visitado este lunes las instalaciones del GREIM en el cuartel en la capital lebaniega, junto al jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo, ha hecho balance de la actividad del GREIM en lo que va de año.

El delegado del Gobierno ha destacado la "exhaustiva preparación técnica y física" de los efectivos de este grupo especial de la Guardia Civil que, en Cantabria, actúan principalmente en el Parque Nacional de Picos de Europa pero también se desplazan a otros puntos de la región cuando son requeridos.

"El GREIM es uno de los baluartes de la Guardia Civil, que desarrolla con eficacia, rigor y tesón sus funciones en todas las partes del país pero más si cabe en estas zonas, donde la dificultad para el desempeño de su trabajo viene añadida por la orografía de este marco natural incomparable que nos da Picos de Europa", ha añadido.

VISITA A TRESVISO

Previamente, el delegado ha visitado el municipio de Tresviso junto al Equipo ROCA de la Guardia Civil, dedicado a actuaciones e intervenciones en el medio rural, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde, Alan Ruiz.

Casares, junto al jefe de la Guardia Civil de Cantabria, se ha desplazado hasta Tresviso en el helicóptero que el cuerpo en la comunidad comparte con Asturias y que es una de las principales capacidades para las intervenciones en montaña.

El delegado ha ensalzado la importancia de la presencia de la Guardia Civil en todo el territorio regional y especialmente "las capacidades del cuerpo para llegar a cualquier pueblo o municipio", como es el caso de Tresviso, que se encuentra a casi 1.000 metros de altitud y se ubica en su integridad en el Parque Nacional de Picos de Europa.

"La Guardia Civil realiza una labor imprescindible con el GREIM en las labores de rescate en zonas de alta montaña pero también con el Equipo ROCA ayudando a quienes viven en municipios pequeños y despoblados, ofreciendo asistencia y ayuda a personas mayores", ha dicho.