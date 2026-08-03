Elena Anaya recibirá el Faro Verde del Festival de Cine de Santander

Archivo - La actriz Elena Anaya posa en la alfombra rosa previa a la gala de la 38 edición de los Premios Goya, en el Auditorio Feria de Valladolid, a 10 de febrero de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Santander, que se celebrará entre el 11 y el 17 de septiembre, concederá el Faro Verde de su décima edición a la actriz Elena Anaya como reconocimiento a una trayectoria que trasciende el ámbito estrictamente artístico y refleja "un firme compromiso con la defensa del medioambiente y la sensibilización social".

En un comunicado, la organización ha recordado que el galardón distingue cada año a personas, entidades o profesionales de la industria audiovisual que utilizan su influencia para promover la protección del entorno natural y fomentar una mayor conciencia sobre la sostenibilidad.

La directora del Festival de Cine de Santander, Julia Olmo, ha subrayado que este premio tiene un significado especial porque "representa la unión entre una brillante carrera cinematográfica y una implicación personal con causas vinculadas a la conservación de la naturaleza, especialmente de los océanos".

En este sentido, ha destacado que la actriz ha prestado su voz y su imagen a iniciativas de sensibilización ambiental y ha colaborado con proyectos documentales que ponen el foco en la protección de los ecosistemas marinos, contribuyendo a acercar estas problemáticas al gran público.

"Su compromiso ha ido más allá de declaraciones puntuales, participando activamente en campañas de concienciación y apoyando el trabajo de organizaciones dedicadas a la defensa del planeta", ha dicho.

Elena Anaya recibirá el Faro Verde de esta décima edición del Festival de Cine de Santander el sábado 12 de septiembre en el Centro Botín.

Además, ese mismo día, en el Teatro Casyc, se proyectará el documental 'Las estaciones' (Les saisons), una producción francesa dirigida por Jacques Perrin y Jacques Cluzaud que gira en torno a la naturaleza y la relación del ser humano con los animales desde la última Edad del Hielo y a la que la actriz ha puesto su voz en la versión en español de la narración.

Finalmente, el festival ha recordado que Anaya es ganadora del Premio Goya por 'La piel que habito', dirigida por Pedro Almodóvar, y protagonista de una filmografía que combina cine de autor y grandes producciones internacionales.