Se elevan a cinco los incendios forestales activos en Cantabria

Vista de uno de los incendios en Cantabria este abril.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra a última hora de esta tarde un total de cinco incendios forestales activos localizados en los municipios de Vega de Pas, Molledo (2), Luena y Vega de Liébana. Este último, en el entorno del puerto de San Glorio, es uno de los "más preocupantes" puesto que puede provocar desprendimientos de piedras y otros materiales a la N-621.

Con ello, se elevan a cinco los incendio activos en la comunidad durante esta jornada, que amaneció con uno. A ellos hay que sumar otros cinco incendios que se encuentran en situación de controlados, según el último parte facilitado por el Gobierno.

Desde de las 19.00 horas de ayer, se han provocado 16 incendios forestales y durante el mes de abril ya se han registrado un total de 168 fuegos en la región.

El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha señalado que uno de los incendios "más preocupantes" se sitúa en el entorno del puerto de San Glorio, en el mirador del Corzo, dentro del municipio de Vega Liébana, puesto que puede provocar desprendimientos de piedras y otros materiales a la N-621.

Otro de los fuegos más importantes provocado hoy se ha localizado en el entorno del embalse de Alsa, en San Miguel de Aguayo, que ha afectado a un arbolado de pinos.

En esa zona han actuado en las labores de extinción por aire el equipo del helicóptero del Gobierno regional y la aeronave de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por otra parte, los bomberos del Gobierno cántabro del parque de Tama han apoyado esta tarde la labor de las cuadrillas forestales de la Consejería de Desarrollo Rural en la extinción de un incendio forestal en Argüébanes (Camaleño), donde han utilizado más de 7.000 litros.

El Ejecutivo cántabro mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT), así como el nivel 2 del Operativo de Extinción.

El riesgo de incendios forestales continúa esta jornada en niveles de muy alto y extremo, según lo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), situación que se mantendrá "al menos" hasta el mediodía de este sábado, según Serdio.

Durante la jornada de mañana, en previsión de un cambio en la situación meteorológica, el Gobierno evaluará la situación para bajar el nivel de riesgo por los incendios y desactivar, en su caso, el nivel de preemergencia del INFOCANT.

Por último, desde el Ejecutivo se ha vuelto a solicitar a la ciudadanía precaución ante el actual episodio de incendios forestales y ha hecho un llamamiento para detectar y poner en conocimiento de las autoridades tanto el inicio de cualquier incendio como datos de los presuntos causantes, contactando con el 112, con la guardería de la Consejería de Desarrollo Rural o con la Guardia Civil.

Y ha insistido en la importancia de que los ciudadanos colaboren en seguir las instrucciones de las autoridades para evitar poner en riesgo, tanto a las personas que trabajan en este servicio, declarado estratégico durante el estado de alarma, como al conjunto del medio natural de nuestra región.