El embalse del Ebro pierde 6,3 hm3 en una semana y baja al 65,1% de su capacidad

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embalse del Ebro ha perdido en la última semana 6,3 hectómetros cúbicos de agua, con lo que ha bajado al 65,1 por ciento de su capacidad, de forma que actualmente el volumen embalsado se sitúa en 351,9 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

Pese a estas pérdidas, el pantano tiene 157,11 hm3 más que la misma semana de 2024, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 4.566 hm3, lo que representa el 59% de la capacidad total, por encima de la misma semana de 2024, cuando estaba al 52%, con 4.025 hm3.

Además, se supera el promedio de los últimos cinco años (2020-2024) para esta semana, que es de 3.920 hm3 (50% de la capacidad total) y el mínimo del lustro, que se registró en 2023 con 2.922 hm3 (37% de la capacidad total).