El embrujo flamenco de José Mercé emociona en El Soplao

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El embrujo flamenco del cantaor José Mercé ha emocionado en la noche de este sábado a los 300 espectadores que han disfrutado de su actuación en la cueva de El Soplao, dentro del ciclo de conciertos que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado para conmemorar el 20 aniversario de la cavidad.

Acompañado por su guitarrista, Antonio Higuero, y más tarde por tres coristas y palmeros junto con un percusionista, ha interpretado palos tradicionales del género como malagueñas o soleás, así como alegrías, bulerías y varios de los temas más conocidos de su repertorio.

El cantaor es un artista clave de la música española que consigue llevar el flamenco a públicos muy diversos combinando sus raíces con sonidos contemporáneos.

Tras su actuación, el ciclo 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo' concluirá con el concierto de Rozalén el 13 de diciembre, que cerrará una programación que ha incluido a artistas de la talla de Miguel Poveda, Diana Navarro y Luz Casal, ha recordado el Gobierno en nota de prensa.