Una empresa denuncia "indefensión" al recibir un sábado una notificación de Campoo de Enmedio que deniega su actividad

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SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa Técnicas de Residuos Campoo S.L. ha denunciado "indefensión" después de que el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio emitiera el pasado sábado 18 de abril a las 19.45 horas una resolución que deniega su actividad para la puesta en marcha de una planta de gestión de residuos de construcción y demolición en la localidad de Celada Marlantes.

Así lo ha manifestado la mercantil en un comunicado, en el que ha criticado esta "maniobra" del Consistorio, realizada fuera de "todo horario hábil" y que a su juicio busca "eludir" el Silencio Administrativo Positivo que la empresa "ya ha consolidado legalmente".

Y es que según la dirección de la empresa, el "único" objetivo de la administración local es "intentar interrumpir de forma artificial" el citado silencio positivo que, "por ley, operó de forma irreversible el lunes 20 de abril a las 3.00 horas".

De acuerdo con la resolución, consultada por esta agencia, se envió a las 19.45 horas del sábado 18 de abril y fue notificada el viernes 24 a las 15.53 horas.

Desde Técnicas Residuos Campoo defienden que, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, una resolución "tardía y denegatoria no puede anular un derecho ya adquirido por silencio positivo" y advierten que emprenderá todas las acciones necesarias ante lo que consideran "un ejercicio arbitrario del poder administrativo que genera una indefensión continuada".

Añaden además que el Ayuntamiento "ignora" una sentencia firme del Tribunal Supremo de 2014 y las autorizaciones ejecutivas del Ministerio para la Transición Ecológica que "avalan la viabilidad y necesidad de la planta".

Y consideran igualmente que el Consistorio desdeña el interés general del proyecto, "esencial" para cumplir con las directivas de la Unión Europea.

Con todo, acusan a Campoo de Enmedio, gobernado por el 'popular' Pedro Manuel Martínez García, de situar sus intereses locales "por encima del cumplimiento de las leyes estatales y europeas de proximidad y emisiones".

Finalmente, la empresa ha informado que ya ha comunicado estos hechos a la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y que ha solicitando la certificación oficial de su licencia.