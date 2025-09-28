La empresa Greenkw instalará el nuevo sistema de acumulación de energía para la planta fotovoltaica del TUS

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana la adjudicación a la empresa Greenkw, S.L. del suministro, instalación y puesta en servicio del nuevo sistema de acumulación de energía generada por la central solar fotovoltaica existente en la sede del Servicio Municipal de Transportes Urbanos (TUS), por importe de 247.873 euros y un plazo de tres meses.

Así lo ha informado en nota de prensa el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha indicado que el objetivo es implementar un sistema que permita el almacenaje y la gestión de la energía generada por la central fotovoltaica de 100 kW en régimen de autoconsumo existente en las cubiertas del TUS, optimizando el consumo de energía eléctrica y dando prioridad a la producción fotovoltaica al desligarla del consumo instantáneo.

El sistema estará diseñado para ser capaz de entregar la energía que se almacene a los cargadores de autobuses eléctricos existentes en las cocheras en los periodos de carga que, por lo general, se realizan por la noche, tras la finalización de los servicios.

Navarro ha incidido en que la sede del TUS es el primer edificio municipal de Santander con una instalación de este tipo y ha puesto en valor sus ventajas, ya que permite evitar la emisión de 37 toneladas de CO2 al año o, lo que es lo mismo, el consumo de unas 10 toneladas equivalentes de petróleo.

La planta fotovoltaica del TUS es capaz de producir energía eléctrica para autoconsumo sin excedentes, mediante paneles que cubren toda la superficie disponible en la cubierta plana del edificio administrativo y en la parte sur de la cubierta del taller, ha informado el Ayuntamiento.

El proyecto está financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por el Gobierno de Cantabria, dentro del programa de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.