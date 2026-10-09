Enrique Álvarez, Premio de las Letras Ciudad de Santander 2026

Concejala de Cultura de Santander junto al jurado del Premio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XII Premio de las Letras Ciudad de Santander 2026 ha ido a parar al escritor Enrique Alvarez por su "dilatada trayectoria literaria, la singularidad de su obra narrativa y su contribución al desarrollo cultural de la ciudad".

En un comunicado de prensa el Ayuntamiento ha definido la figura de Alvarez como una voz literaria propia, independiente de las modas y convenciones editoriales. También ha resaltado su "mirada crítica y reflexiva" sobre la sociedad y el mundo contemporáneo.

El galardón ha reconocido los méritos de este narrador, articulista y gestor cultural, cuya candidatura había sido presentada por la Asociación Arcadia, del que se ha destacado "la solidez" de su producción literaria, iniciada en los años setenta y que se mantiene plenamente activa en la actualidad.

De hecho, el autor ha publicado este mismo año su última novela, 'El buen azar', que se suma a una extensa bibliografía integrada por nueve títulos, entre ellos una reedición revisada, y siete volúmenes de relatos.

Según ha señalado la crítica, es en el género del relato donde Enrique Álvarez ha alcanzado algunas de sus mayores cotas de calidad literaria. Su narrativa se distingue por "la personalidad y coherencia de un universo creativo propio, construido a través de un castellano cuidado, preciso y reflexivo, que sirve de vehículo a una visión crítica, en ocasiones polémica, de la realidad".

Además, el jurado del Premio ha puesto en valor "la independencia intelectual del escritor, su rechazo a las convenciones literarias y comerciales y su capacidad para abordar cuestiones de fondo desde una perspectiva personal, alejada de las tendencias dominantes".

Esta singularidad se refleja en su faceta como articulista, desarrollada durante décadas en la prensa regional, con colaboraciones dedicadas a la literatura, el cine, la música y la crítica cultural. Buena parte de esta producción periodística quedó recogida en el volumen 'Un dios no del todo cruel', publicado en 2017.

A lo largo de su carrera, Álvarez ha recibido diversos reconocimientos literarios, entre ellos premios de narrativa en los certámenes Emilio Hurtado, Ciudad de San Sebastián, Ciudad de Barbastro, Ciudad de La Laguna y Los Monegros.

UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON LA CULTURA DE SANTANDER

Junto a sus méritos literarios, el jurado ha destacado la estrecha vinculación de Enrique Álvarez con Santander y su aportación a la promoción de la literatura y la cultura desde el ámbito municipal.

Nacido en León en 1954 y vinculado por la crítica a la denominada Nueva narrativa leonesa, el escritor reside en Santander desde 1978, ciudad en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria personal, profesional y creativa.

Durante más de tres décadas ejerció como jefe del Servicio de Cultura del Ayuntamiento, una responsabilidad desde la que participó en el impulso y consolidación de iniciativas culturales y literarias.

Entre ellas destaca su implicación en el desarrollo y prestigio de los premios literarios José Hierro, Alegría, Tristana y López Aranda, así como su apoyo a los jóvenes escritores de Cantabria y a distintas iniciativas de promoción cultural.

En su bibliografía figuran novelas como 'El sueño de la ahogada', 'El rostro oculto', 'Hipótesis sobre Verónica', 'Garabandal', 'La risa de la Virgen', 'Un viento raro', 'Cuando llegue la gloria' y Marta, Marta'', además de su más reciente publicación, El buen azar' (2026).

En el ámbito del relato, es autor de títulos como 'Trece narraciones fantásticas', 'Prosa fanática', 'De perdedores', 'El ángel cae', 'El trino del diablo' y 'Soñar en serio'. En 2024, la editorial Tantín publicó 'Relatos completos - Pequeño mal', una recopilación que permite recorrer su evolución y trayectoria en este género.