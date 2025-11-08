Equipo de Gobierno de Santander muestra su "indignación" con Casares por organizar un acto sin avisar con tiempo a Igual

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo, ha trasladado este sábado la "profunda indignación" del equipo de Gobierno (PP) ante la "deslealtad institucional" del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), quien ha convocado para este lunes un acto con motivo del inicio de las obras de humanización de las nacionales N-611 y N-623, con una inversión de casi 12 millones de euros por parte del Ejecutivo central, sin avisar con tiempo suficiente de antelación a la alcaldesa, Gema Igual.

Según Rojo, Casares ha avisado a la regidora "un viernes al mediodía y con todo ya organizado, vecinos avisados incluidos, cuando el acto es el lunes y Igual ya tiene actos agendados ese día desde hace semanas".

Algo que ha considerado "inaudito e inadmisible" de un delegado del Gobierno que, además, "ha sido concejal de la ciudad y conoce los códigos de la lealtad institucional".

La portavoz del PP ha explicado que este viernes, sobre las dos de la tarde, un colaborador de Casares llamó directamente a Igual para invitarla al citado acto, "un hecho que se ha hecho solo con dos días de antelación y habiendo ya convocado incluso a los vecinos", ha insistido.

Ha explicado que "hace tiempo que la alcaldesa ya tenía comprometida su agenda" el lunes 10 a esa misma hora --11.15 horas-- con la inauguración de la I Feria de Hostelería que el Ayuntamiento organiza de forma conjunta con la Asociación de Hostelería. Después asistirá a la sesión ordinaria del Parlamento de Cantabria como diputada regional que es esta legislatura.

En este sentido, la edil ha lamentado que la alcaldesa no pueda acompañar a los vecinos "tal y como la hubiera gustado" y que no será posible debido a "la decisión unilateral de Casares, que actúa de espaldas a los vecinos de Santander y amparado por el Gobierno de Pedro Sánchez".

En su opinión, la actitud del delegado del Gobierno supone un "desprecio absoluto" a los santanderinos y ha subrayado que "el equipo de Gobierno "siempre" ha mostrado su disposición al diálogo y a la cooperación, pero "no se puede permitir que se actúe a espaldas de la institución que representa a los vecinos".

La portavoz ha puesto de manifiesto que se trata de una "práctica habitual" que los gabinetes de las instituciones se pongan en contacto previamente para coordinar agendas en el caso de este tipo de actos, algo que "no ha ocurrido en este caso". Por ello, ha denunciado la actitud del delegado del Gobierno a quien ha afeado que lo haya hecho "sin avisar previamente, ni coordinarlo, e incluso habiendo hecho trabajos previos en la zona".

"Este tipo de actitudes certifican la intención de Casares de hacer una utilización puramente política del cargo, despreciando a instituciones como el Ayuntamiento de Santander únicamente porque lo gobierna un partido político que no es el suyo", ha subrayado.

Con respecto al proyecto de mejora de las nacionales, ha asegurado que es un proyecto de "gran relevancia" para los vecinos de Santander y al que el Ayuntamiento ha planteado mejoras para transformar ese entorno urbano, mejorando su integración en la ciudad, adaptándolas a la movilidad peatonal y ciclista, y reforzando la seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

"Partimos de un proyecto que suponía poco más que el aglomerado y hemos conseguido una actuación que incluye carriles bici y numerosas rotondas que van a contribuir a mejorar sustancialmente estas vías, su entorno y la movilidad sostenible", ha sostenido Rojo.

El proyecto prevé una inversión de casi 12 millones para transformar el entorno urbano de dichas carreteras de forma que una vez ejecutada la actuación por parte del Ministerio, se cederán los tramos al Ayuntamiento de Santander para su conservación.

"CONFUNDE CORTESÍA CON LEALTAD INSTITUCIONAL"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha respondido a través de un comunicado en el que ha lamentado que Gema Igual "confunda la cortesía con la lealtad institucional" en la invitación de Pedro Casares al inicio de unas obras "100% Gobierno de España y 100% PSOE".

Ha pedido a la regidora "trabajar más y cooperar más con el resto de administraciones y dejar de fabricar polémicas artificiales para tapar que las únicas inversiones que avanzan en Santander son las que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez".

Para Fernández, la actitud de Gema Igual "es bochornosa: Se queja de lo que debería poner en valor, que es que se cuente con ella en el inicio de unas obras que van a transformar la ciudad gracias únicamente al Gobierno de España".

Así, el secretario general y portavoz socialista en el Ayuntamiento ha reprochado las declaraciones de Rojo con que "el único desprecio a los santanderinos lo hace una alcaldesa que nunca hace nada para mejorar los barrios de la ciudad y que cuando se le invita con toda la cortesía y buena voluntad del mundo al inicio de las obras de humanización de las travesías de la N-611 y N-623 pone excusas", ha aseverado.

En este sentido, ha dicho que "lo único que vemos es a Gema Igual haciendo de Gema Igual; atacando, confrontando, dividiendo e insultando porque decir que Pedro Casares da la espalda a los vecinos es una auténtica vergüenza mientras las ratas invaden los barrios de la ciudad".

A su juicio, "todo es más sencillo de lo que lo hace Gema Igual". Ha relatado que cuando se autorizó el acto "se le comunicó a la alcaldesa, fue la primera en recibir la comunicación, antes de enviar un correo electrónico a todos los portavoces municipales y a las asociaciones de vecinos, que han dicho encantadas que estarán en el inicio de estas obras", ha asegurado.

Por último, Fernández ha señalado que "lo que se ve detrás de toda esta falsa polémica es la intención de Gema Igual de manipular la realidad porque se cree que los vecinos y los barrios son suyos y le molesta que el Gobierno de Pedro Sánchez invierta 12 millones de euros en la ciudad y se reconozca y sepa que es el Gobierno el que lo hace y no ella".

"Estamos acostumbrados a su prepotencia, a su soberbia, a su mala educación, a sus malas formas y a creer que Santander y sus barrios le pertenecen, pero Gema Igual tendrá que convivir con la idea de que la mayor transformación en décadas en la ciudad la va a hacer un Gobierno de España y todo el mundo reconocerá que ha sido gracias al impulso y compromiso de Pedro Sánchez", ha concluido el socialista.