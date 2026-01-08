El ERE propuesto por Teka afecta a 47 trabajadores de la planta de Santander

Archivo - Trabajadores de TEKA en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de electrodomésticos Teka plantea despedir a 47 trabajadores de su planta de Santander en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que anunció a finales de año, lo que supone cerca del 25 por ciento de la plantilla (24,4%), que cuenta con 193 empleados.

Así, el de Santander es el centro más afectado de los tres sobre los que se aplicará el ERE, que en total se propone para 99 personas: las 47 de Santander, 26 en Zaragoza, 22 en Alcalá de Henares y 4 en oficinas centrales y delegación.

La empresa, que pertenece a la multinacional china Midea, ha dado a conocer la relación del personal afectado este jueves, en el que ha dado comienzo el periodo de consultas del despido colectivo que anunció el pasado 24 de noviembre para estos centros.

Representantes de la plantilla y empresa constituyeron antes de las fiestas navideñas la mesa negociadora del ERE que hoy ha celebrado su primera reunión, en la que la dirección ha entregado a los sindicatos la documentación para justificar los despidos.

La parte social ha rechazado conocer el listado provisional de los nombres de los afectados, ya que cree que "solo puede servir para dificultar la negociación colectiva y preocupar innecesariamente" a los trabajadores más de lo que ya lo están.

"Aquí toda la plantilla nos jugamos nuestro futuro. No se trata solo de discutir las condiciones de salida, sino que también debe de elaborarse en la discusión un plan de viabilidad que de visibilidad al resto de la plantilla y no tener que hablar nunca más de estas medidas", ha trasladado en un comunicado.

Los representantes de los trabajadores han indicado que analizarán toda la documentación recibida "con mucho detenimiento para comprobar si las causas que argumentan son ciertas, y sobre todo si las propuestas sirven para dar viabilidad a la empresa".

Tras recalcar que están en contra de cualquier despido ya que creen que "no es la solución", han hecho un llamamiento a la "unidad y compromiso".

"Sabemos que es una situación difícil, pero hemos de mantener toda la serenidad sin prisas para poder alcanzar el objetivo de evitar que las salidas sean traumáticas y que el futuro del resto de personas sea suficientemente solvente". "Unidad, compromiso y solidaridad. Es lo que se necesita en este momento más que nunca", han concluido.