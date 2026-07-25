Escalante celebra el Día de la Sidra que reivindica como distintivo de Cantabria

El consejero de Fomento asiste al 'culín de honor' del Día de la Sidra - GOBIERNO DE CANTABRIA

ESCALANTE 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Escalante celebra este sábado la XXV edición del Día de la Sidra, fiesta organizada por la Asociación Pomológica del municipio para reivindicar la cultura de esta bebida como distintivo de Cantabria. Como cada año, reúne a productores, escanciadores, vecinos y cientos de visitantes.

Entre los asistentes ha estado el consejero de Fomento, Roberto Media, quien ha participado junto con el alcalde, Francisco Sarabia, al tradicional 'culín de honor' que ha dado inicio a más de doce horas de celebración con la sidra como hilo conductor de la jornada.

A continuación, un pasacalles del grupo de danzas Virgen de la Cama ha dado la bienvenida a los asistentes y ha amenizado la fiesta.

Ya por la tarde, este mismo grupo volverá a animar de nuevo la festividad en la Plaza de España.

Entre la programación se encuentra una degustación de sidra y actuaciones musicales a cargo de 'Felipatico Band', el folk cántabro de 'Los Tudanca' y 'El Show del Flow'.

Desde hace 25 años, el Día de la Sidra de Escalante constituye un punto de encuentro para toda la cultura sidrera del norte de España, una celebración pionera en Cantabria, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.