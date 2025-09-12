Escenario Santander abre temporada con 140 conciertos y una apuesta por "subir la calidad y generar una cultura de club" - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Escenario Santander abre la temporada 2025-26 con 140 conciertos previstos y una apuesta por "subir la calidad y generar una cultura de club", sustentada en los "nombres pequeños". Sin embargo, la cartelera contiene nombres de talla nacional e internacional como Christian Löffler, La Moda, Ilegales, Lendakaris Muertos o Sexy Zebras.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el director de contenidos de la sala, Javier Palacios, quien ha defendido que ha "intentado hacer una programación muy variada". "Hay un equilibrio que es muy interesante", ha añadido el director de contenidos de una sala en la que "no miramos los números", pero que la pasada temporada recibió 70.000 espectadores.

Palacios ha alabado la labor de la Escuela de Rock y de la academia Art Music Room, que han tenido "unos resultados magníficos", ha asegurado. Para él, estas iniciativas tienen valor porque les "abre nuevos caminos", que no han alcanzado en grandes ciudades festivaleras como Benicasim.

En este sentido, el programador ha asegurado que por el Festival Internacional de Benicasim han pasado todas las estrellas durante décadas y "no han conseguido que allí se creen nuevos grupos ni abran salas de conciertos".

Palacios ha reconocido que Escenario Santander "lucha contra la exclusividad de los festivales", que atraen a "grupos que funcionan", y pierde "unos ingresos importantes". Además, ha lamentado que "a cuatro meses vista se me van cayendo artistas porque prefieren tocar en un festival de ciudades como Barcelona o Madrid".

Durante la presentación de la campaña, le ha acompañado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, quien ha definido a Escenario Santander como "un referente en conciertos de pequeño formato de alcance internacional".

Méndez ha defendido el papel de la música de sala: "Hay algo muy especial, sucede una cosa mágica que crea un ambiente mucho más íntimo. Ese formato tan condensado hace que sea tan especial y se viva de una forma diferente a un concierto al aire libre".

PROGRAMACIÓN

En septiembre, Escenario Santander acoge música norteamericana, en El Rodeo Festival (los días 12 y 13), la banda granadina Las Dianas (día 18) y los ingleses Deadletter (día 25).

El 10 de octubre llega el rock del chileno Ronnie Romero y Gus G; el 16, Pablopablo; el 17, la banda Rufus T. Firefly; el 22, los rockeros británicos Electric Black (dentro del ciclo Rock Nights); el 24, Santero y los Muchachos; el 25, Luis Cortés; y el 26, los neyorquinos We Are Scientists.

El mes de noviembre lo abre Sexy Zebras, el día 1; The Rubinoos (en Rock Nights), el día 2; Lord Bishop (también en Rock Nights), el dia 5; Lendakaris Muertos, el 7; los españoles de Burning, el 8; The Psychedelic Furs, el 14 ; Ilegales, el 15; Destroyes+Eleanor Friedberger, el 21; La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La Moda), los días 27,28 y 29; y, para cerrar el mes, Christian Löffler.

En diciembre tocarán Antílopez (día 5), Biznaga + Basic Partner (día 6), OBK (día 13), La Paloma (día 18), Kaótiko + Puraposse + Manifa (día 19), Grande Amore (día 21), Los Deltonos (día 25), Repion (día 26), Ángel Stanich Band (día 27) y Los Estanques y El Canijo de Jerez (día 28).

El nuevo año comenzará con Quique González (el 10 de enero), Soul Survivors (el 15), Kadec Santa Ana (el 17), Maestros del Rock XL (el 24), Malmö 040 (el 30), Morgan (el 31).

Y ya en febrero, Winter Blues Band (3), El Drogas (13), Miss Caffeina (14), Niño de Elche (21), Dirty Sound Magnet (25), Medina Azahara (28) y Koma (7 de marzo).

En primavera, la sala recibirá a The Summit (22 de marzo), Da Igual (4 de abril), Lear Haven (16 de abril), Dire Straits Legacy (2 de mayo), Willie & The Bandits (12 de mayo) y el espectacular show The Other Side (Pink Floyd Show, 15 de mayo).

Además, la programación incorpora otras iniciativas como la academia Art Music Room, visitas escolares y eventos especiales, ampliando así la dimensión educativa y social del proyecto.

Para más información sobre la programación completa y adquisición de entradas, los ciudadanos pueden consultar la página web del Ayuntamiento de Santander y las redes sociales de Escenario Santander.