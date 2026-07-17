La escritora Laura Riñón reivindica el valor transformador de la literatura en los Cursos de Verano de la UC - UC

CASTRO URDIALES 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escritora Laura Riñón ha afirmado que "es posible vivir en otro mundo distinto, si queremos crear otra realidad" durante su intervención en el ciclo de conferencias 'Realidad y compromiso: mujeres que actúan' de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, celebrada en el Centro Cultural La Residencia de Castro Urdiales.

La autora zaragozana ha reivindicado el valor de la literatura al asegurar que "la ficción es la única manera que tenemos de divagar y comprender la naturaleza humana", destacando que cada historia nace de una necesidad de entender el mundo y que, aunque escribir no ofrezca respuestas definitivas, "lo más mágico es que nos despierta más preguntas todavía".

Riñón ha compartido cómo la ficción se ha convertido en una parte esencial de su vida, lo que ha ejemplificado con su librería Amapolas en octubre, que nació como escenario de una de sus novelas y años después abrió sus puertas en la realidad. "He conseguido sacar mis novelas de la ficción que he inventado y convertirlas en realidad de una manera u otra", ha explicado la escritora, quien ha avanzado que el establecimiento cerrará el 26 de julio tras conformar una extensa comunidad de amantes de la literatura.

La autora ha reflexionado sobre la capacidad transformadora de los libros, tanto para quien escribe como para quien lee, señalando que la ficción permite imaginar alternativas a la realidad cotidiana hasta el punto de que el lector puede llegar a convencerse de que existe "otra realidad posible", momento en el que un libro se convierte en "esa medicina que dicen necesitar" o en "esa puerta que necesitaban abrir".

Respecto al legado de Amapolas en octubre, Riñón ha rechazado que su éxito responda a algo extraordinario. "yY no tengo ningún superpoder para haber creado este sitio. Solamente soy el ejemplo de que se puede crear un sitio así", y ha subrayado que cualquier persona puede contribuir a crear espacios en los que las relaciones humanas y la cultura ocupen un lugar central, siempre que se ponga "el foco en las cosas que tanto nos gustan y tanto nos fascinan".