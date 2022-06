La escritora Miren Agur abre los 'Martes literarios': "Para mí escribir es como desayunar cada día diferente"

Destaca su trayectoria "híbrida" entre distintos géneros y públicos, aunque el infantil es su "mejor premio"

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora Miren Agur Meabe, Premio Nacional de Poesía 2021, abre hoy una nueva edición de los 'Martes literarios' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha hablado de su trayectoria "híbrida" recorriendo los distintos géneros literarios y dirigiéndose a varios públicos.

"Me gusta diversificar el árbol de la creatividad a través de distintos géneros". "Para mí escribir es como desayunar cada día diferente", ha dicho la autora, que ha sido maestra y editora de libros de texto y que de entre sus lectores destaca al público infantil como "el mejor premio".

Agur ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la UIMP con motivo del arranque de los 'Martes literarios', acompañada por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades, Matilde Carlón, y el periodista Guillermo Balbona, de El Diario Montañés, que se alternará con el poeta Regino Mateo en las presentaciones del ciclo un año más.

La autora, que ha logrado el primer Premio Nacional de Poesía a una obra en lengua vasca, considera que el galardón también es un reconocimiento a su comunidad y a los poetas del País Vasco. "Aunque "la poesía vasca goza de una gran salud, de poco sirve la visibilidad por un premio si después las instituciones encargadas no establecen más puentes de diálogo", ha sentenciado.

Para la escritora ha sido "esencial" en el éxito de sus obras tanto el apoyo de los docentes -"he tenido la suerte de que el profesorado euskaldun ha apoyado mis obras", ha dicho- como el hecho de que el Gobierno vasco tenga un convenio con el gremio de escritores para financiar sus visitas a los centros escolares.

A su juicio, esas visitas enriquecen a los niños dándoles a conocer su proceso creativo, pero "sobre todo a los autores". "No hay centro escolar del que no salga con una idea para un nuevo libro", ha asegurado Agur, que señala que para ella "no hay nada más gratificante que el saludo de los niños de mi pueblo".

En este sentido también ha apuntado que, aunque en la literatura infantil y juvenil se suele pensar que solo es importante la evasión y hacer soñar a los pequeños lectores, "se olvida el universo estético de la palabra, que haya contenido y continente".

MÁS PROTAGONISTAS

Después de esta primera jornada con Miren Agur, los 'Martes Literarios' seguirán con protagonistas como Aixa de la Cruz, ganadora del Premio Euskadi de Literatura y finalista del Premio Strega en Italia, que estará en la UIMP el 28 de junio. Entre sus publicaciones destacan el libro de cuentos 'Modelos animales' (2015) y 'Cambiar de idea' (2019).

El 5 de julio será el turno de Monika Zgustova, escritora, traductora y periodista (colabora con El País Opinión, El País Semanal, Wall Street Journal y CounterPunch). Su obra ha merecido varios premios literarios, ha estrenado dos obras de teatro y ha dado recitales de poesía. Su última novela es 'Nos veíamos mejor en la oscuridad' (2022).

A continuación el protagonista será, el 12 de julio, José Ovejero, que ha publicado novelas, poesía, teatro, cuento, ensayos y libros de viajes. Entre los reconocimientos que ha recibido están el Anagrama de ensayo (La ética de la crueldad, 2012), el Alfaguara de novela (La invención del amor, 2013), el Setenil de libros de relatos (Mundo extraño, 2018) y el Juan Gil-Albert de poesía (Mujer lenta, 2018). Dirige El Periscopio, la sección de cultura de La Marea y colabora en distintos medios.

El 2 de agosto será el turno de Santiago Posteguillo, que también participará esa semana en el curso 'La historia de España desde la novela histórica'. El filólogo, lingüista y doctor europeo por la Universidad de Valencia es en la actualidad profesor titular en la Universidad Jaume I de Castellón.

Después será José María Merino, el 9 de agosto. Ha publicado poesía, novela, cuentos, minicuentos, antologías de relatos ajenos, de leyendas españolas, reediciones de clásicos y ensayos de contenido literario. Doctor honoris causa por las Universidades de León y Saint Louis University (USA), fue designado en 2005 Hans Christian Andersen Ambassador por el Gobierno danés. Las últimas publicaciones del también Premio Nacional de la Letras Españolas son 'La novela posible' (2022) y 'Noticias del Antropoceno' (2021).

El 16 de agosto estará en los Martes literarios Ana Rosetti, Premio Pedro Salinas de Poesía, que ha desarrollado su actividad en el teatro, la poesía y la narrativa. En 1993 estrenó la ópera 'El secreto' y en 1991 obtuvo el premio La Sonrisa Vertical de literatura erótica, creado por Luis García Berlanga. Desde 1996 se dedica también a la literatura infantil. Tiene la Medalla de Plata de Andalucía al conjunto de su obra y el Premio Meridiana que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer en la categoría de Literatura.

El 30 de agosto participará Inés Martín Rodrigo, periodista y escritora considerada como una de las periodistas culturales de referencia en España. En 2019 fue seleccionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el programa '10 de 30', que cada año reconoce a los mejores escritores menores de cuarenta años. Su novela 'Las formas del querer' fue galardonada con el Premio Nadal 2022.

Finalmente, el 6 de septiembre se cerrará el ciclo con un homenaje a José Hierro.