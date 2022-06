Expertos consideran que la fotovoltaica está "preparada para liderar la transición energética"

Ven la fotónica una ciencia "clave" para el desarrollo de Europa y apuestan por cambiar "la opinión pública lo que se entiende por luz"

Expertos en fotónica han puesto en valor esta ciencia que ven "clave" para el desarrollo de Europa y aseguran que la energía fotovoltáica "ya está preparada para liderar la transición que tanto urge".

Así lo han dicho el catedrático José Miguel López-Higuera, responsable del Grupo de Ingeniería Fotónica en Universidad de Cantabria (UC), y el director del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos del Cañizo, que han ofrecido este martes una rueda de prensa junto al director del Centro de Láser de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Molpeceres, con motivo de su participación en uno de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

López-Higuera es el director de este curso, titulado 'V International School on Light Sciences and Technologies V-Islist. Core: Light in sources, health and medicine', que se celebra durante esta semana en el Palacio de la Magdalena dentro de los Cursos de Verano de la UIMP.

El catedrático ha asegurado que "hay que cambiar de la opinión pública lo que se entiende por luz", ya que hasta hace poco se entendía por luz simplemente aquella parte que era visible para el ojo humano, pero actualmente va más allá. "La tecnología ha avanzado estos 50 años y ha permitido generar radiaciones, generar flujo de fotones de prácticamente cualquier longitud de onda, infinitamente superiores en número, en calidad y en energía que lo que había antes".

Por ello, cree que "la fotónica representa para el siglo XXI lo que la electrónica ha sido para el siglo XX". "La fotónica es la ciencia y las tecnologías que permiten producir, controlar y detectar fotones, es decir, las partículas que constituyen a la luz. La luz lleva energía y puede transmitir información o transformarse en electricidad por medio de paneles solares, incluso puede usarse para cortar diversos materiales con rapidez y calidad", ha comentado el catedrático de la UC.

En esta línea, el director del curso ha afirmado que esta ciencia "es hoy día, una tecnología declarada clave para el desarrollo de Europa", destacando a su vez la importancia de que se forme cada vez más expertos en este sector ya que asegura que "va a ser un nicho de empleo realmente importante".

Por su parte, Del Cañizo ha puesto en valor esta V edición del curso que desde la UIMP se desarrolla en colaboración con el Gobierno de Cantabria. "Es muy actual hablar del reto que tenemos en el sistema energético y cómo la fotónica puede contribuir a ello, y, además, propiciando esta formación acelerada pero sólida para estudiantes de estudios avanzados que van a salir de aquí con ideas mucho más claras", ha ensalzado.

De hecho, esta edición se centra especialmente en dos aspectos, la energía y la fabricación avanzada.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Según ha explicado Del Cañizo, "casi toda la energía que manejamos viene del sol": la biomasa, los combustibles fósiles, la energía hidráulica, la eólica... Sin embargo, el problema de la utilización de este recurso es que es "una fuente de muy baja densidad de energía en comparación con otras", y por eso "se ha tardado tanto en saber aprovecharla".

El director del Instituto de Energía Solar de la UPM afirma que "afortunadamente" ya se está trabajando en ello y que "tras muchas décadas de investigación y desarrollo, de apoyo público, de apuesta por la energía solar, la energía fotovoltáica ya está preparada para liderar la transición que tanto urge".

Para abordar este asunto pasarán por este curso hasta el día 24 de junio diferentes personalidades internacionales del mundo de las tecnologías de la luz, como Christian Sattler, director del DLR's Institute of Future Fuels, o Martin Wegener, director del Instituto de Nanotecnología KIT y cofundador de Nanoscribe, entre otros.