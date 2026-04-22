La Escuela Cántabra de Salud formó en 2025 a más de un millar de pacientes en talleres y jornadas de autocuidado

Archivo - Jornada sobre epilepsia de la Escuela Cántabra de Salud.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Cántabra de Salud formó en 2025 a 120 pacientes en talleres de autocuidado y 900 asistieron a jornadas temáticas sobre temas como epilepsia, dolor persistente, atención temprana, menopausia o enfermedad renal crónica.

Además, 2.400 participaron en campañas informativas y cerca de 90.000 confiaron en su web como referente digital en la materia, registrándose 137.850 sesiones en las aulas de autocuidado y en el calendario de salud.

Asimismo, más de 35 entidades y asociaciones de pacientes colaboraron de manera activa en la Escuela, que organizó un total de once eventos y congresos con presencia estratégica y mirada comunitaria.

Así se desprende de su memoria anual que han presentado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Salud, César Pascual, y la subdirectora de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y responsable de la Escuela, Patricia Corro.

Pascual ha destacado la consolidación de este organismo como un proyecto sanitario estratégico en el autocuidado y la mejora de la salud que se puso en marcha en 2015. En su opinión, ello pone de manifiesto la apuesta "clara" del Gobierno cántabro por "una sanidad que no se limite a atender la enfermedad, sino que acompañe a las personas a lo largo de la vida".

De este modo, ha puesto en valor que la comunidad aboga por un modelo de escucha activa, que promueve la participación de los ciudadanos, el autocuidado y pacientes más informados.

En este sentido, el consejero ha defendido el camino iniciado con las medidas que se han puesto en marcha el año pasado en la Escuela, con el fin de dar respuesta a alguno de los déficit del sistema sanitario de la región, entre los que ha citado la presión asistencial.

"Si tenemos ciudadanos que conocen mejor su enfermedad y conocen mejor cómo manejarse en su enfermedad, van a requerir menos asistencia sanitaria", ha remarcado Pascual.

Y es que, según ha manifestado, el futuro de la sanidad pasa por que los ciudadanos sean conscientes de los riesgos que tienen, el estado de sus enfermedades y en lo que tienen que hacer para prevenirlas.

Por su parte, Corro ha realizado un balance "más que positivo" de la actividad de la Escuela durante el año pasado y ha explicado que entre sus objetivos está fomentar "una salud compartida", que se articula en torno a la atención a la cronicidad y la promoción de la salud para adoptar y mantener estilos de vida saludables.

BALANCE DE 2025

La Escuela ha desarrollado una serie de medidas y actuaciones a lo largo de 2025 para llevar a cabo un modelo humano, inclusivo y sostenible alineado con el Plan de Salud de Cantabria 2025-2029.

Entre ellas, están los talleres del programa 'Paciente Activo', con la participación de 120 personas y una alta tasa de adherencia, y el taller 'Cuidando mi bienestar emocional', con la participación de 9 personas y una tasa del cien por cien, lo que ha permitido integrar la salud emocional como una nueva línea estructural de intervención a partir de 2026.

Del mismo modo, destaca la Estrategia de Apoyo a las Familias de Niñas y Niños con Cáncer, basado en la escucha y cocreado por las propias familias con los profesionales, que se ha estructurado en torno a la información y sensibilización; la atención clínica, y los aspectos más administrativos.

También resalta la estrategia 'Estamos tramando algo', un proceso de construcción colectiva basado en la escucha, el conocimiento del territorio y el trabajo en red, que en 2025 se ha centrado en el diagnóstico a través de una fase de escucha real al territorio, con una treintena de entrevistas y talleres de iniciación a la salud comunitaria dirigidos a profesionales.

En cuanto a las campañas informativas que se han llevado a cabo a lo largo de 2025, en la que han participado más de 2.400 personas, está el 'Semáforo del Dolor' que ha abordado el dolor persistente o 'La Covid persistente'.

A ello se une el incremento del 293 por ciento del alcance de la Escuela en la plataforma Instagram, especialmente en contenidos vinculados a campañas de sensibilización, bienestar emocional y autocuidado.

De cara a 2026, la responsable de la Escuela ha avanzado que las prioridades pasan por consolidar las líneas de trabajo desarrolladas en 2025.