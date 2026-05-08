La Escuela de Minas celebra la VIII Feria de Minerales y Fósiles con 11 expositores de España y Portugal

Feria de Minerales y Fósiles - UC

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria (UC), ubicada en Torrelavega, celebra desde este viernes y hasta el domingo la octava edición de su Feria de Minerales y Fósiles, que contará con la participación de 11 expositores de España y Portugal y expertos en este ámbito de los fósiles y minerales.

Su oferta incluirá muestras tanto para iniciar o avanzar en las colecciones como para conseguir piezas singulares. Al margen de la actividad comercial, habrá talleres orientados a públicos diversos, entre los que se encuentran actividades incluidas en la iniciativa EpIME STEM, un programa de divulgación de la Escuela de Minas y Energía con el apoyo de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UC, ligada al mundo de los minerales, los fósiles y, de forma más transversal, a los ámbitos profesionales de las titulaciones impartidas en el centro.

El subdirector de Ordenación Académica de la Escuela, Rubén Pérez Álvarez, ha destacado que esta feria es ya una "propuesta consolidada en el calendario de aficionados y coleccionistas e incluida en la agenda nacional de eventos especializados en estas materias".

Y es que, además de dar respuesta a una demanda por parte de la sociedad, "constituye un punto de encuentro anual entre la Escuela y los aficionados". De hecho, ha señalado que el apoyo del público, cuya asistencia a lo largo del tiempo es "recurrente" y que procede de otros lugares además de Cantabria, y su interés por las "maravillas" de la mineralogía y la paleontología, son los que han permitido que esta propuesta se convierta en una cita anual.

PROGRAMA

La Feria, de entrada libre, arranca a las 17.00 horas de esta tarde y permanecerá abierta hasta las 20.00; mientras que este sábado se desarrollarán en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

A las 10.25 tendrá lugar una visita guiada a la Exposición de Minerales Lorenzo Pfersich --actividad orientada a todos los públicos, que no necesita inscripción--, mientras que a las 11.20 horas comenzará el taller de Bateo, con aforo ya completo.

Las actividades proseguirán con el taller de Maquinaria Minera Radio-control, que tendrá lugar a las 12.20 horas --también con aforo completo--. Ya por la tarde, a las 16.45 se celebrará el taller 'Los Recursos Minerales en los Videojuegos', una actividad infantil-juvenil que no requiere inscripción; y a las 17.30 habrá otro turno del taller de Bateo --aforo completo--. Cerrará el día a las 18.30 horas el taller de Eficiencia Energética, para todos los públicos y sin inscripción.

El domingo, la feria abrirá sus puertas de 10.00 a 14.30 horas. A las 10.20 se realizará una segunda visita guiada a la Exposición de Minerales Lorenzo Pfersich, orientada en este caso a público infantil, sin inscripción.

Las actividades continuarán con el taller 'El Mundo de los Fósiles', a partir de cuatro años y con acceso también libre, que tendrá lugar a las 11.20 y una hora más tarde habrá un segundo pase del taller de Maquinaria Minera Radio-control, con aforo ya completo.

La última actividad de la Feria será el sorteo, a las 13.45 horas, de diversas piezas de minerales y fósiles donados por los comerciantes, quienes con cada compra entregarán un boleto para participar en el mismo, según ha informado la UC en nota de prensa.