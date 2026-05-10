Espacio Joven acoge este mes una muestra de la ilustradora Poky en la que explora la belleza de lo inquietante - POKY

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven de Santander acoge durante este mes la exposición 'Lazos Visuales', de la ilustradora Poky, una propuesta artística que invita al espectador a adentrarse en un universo visual marcado por la dualidad entre lo bello y lo inquietante.

Así, la muestra reúne una colección de ilustraciones originales y reinterpretaciones de personajes en las que el detalle, la composición y la mirada adquieren un papel fundamental.

A través de una estética influenciada por el manga y la ilustración contemporánea, la artista construye escenas y figuras donde conviven la ternura, la elegancia y elementos perturbadores, generando una tensión visual que atrae y desconcierta al mismo tiempo.

Los lazos, símbolo recurrente en su obra, funcionan como un nexo entre lo delicado y lo inquietante, mientras que la presencia de estructuras óseas, manipulaciones faciales y ojos minuciosamente detallados refuerzan una exploración estética y emocional de lo humano.

La exposición podrá visitarse gratuitamente hasta el 31 de mayo en Espacio Joven (Cuesta del Hospital, 10), en horario de mañana de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y por las tardes de lunes a jueves, de 16.00 a 18.00 horas.

Además, también puede visitarse la galería virtual a través de https://www.artejovensantander.es/galeria/

En nota de prensa, la concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha animado a los ciudadanos a visitar la exposición y descubrir el trabajo de esta joven creadora.

"Espacio Joven continúa apostando por el talento emergente y por propuestas artísticas capaces de generar nuevas miradas y formas de expresión entre los jóvenes", ha señalado.

Asimismo, la edil ha destacado el valor de iniciativas que acercan el arte contemporáneo al público juvenil y fomentan la creatividad. "'Lazos Visuales' propone una experiencia estética muy personal, donde lo aparentemente incómodo o extraño se transforma en algo atractivo y sugerente. Esa capacidad del arte para despertar emociones y cuestionar nuestra percepción resulta especialmente enriquecedora", ha añadido.

LA ARTISTA

Poky --nombre artístico de Marison Bacolod Gonowod-- (Filipinas, 2008) es una ilustradora que actualmente reside y estudia en Santander.

Desde temprana edad mostró interés por el arte, especialmente influenciada por el anime y los videojuegos, referencias que han marcado su evolución creativa.

Inició su trayectoria en el dibujo digital en 2021 y desde entonces ha desarrollado un estilo propio caracterizado por el detallismo, la expresividad y la combinación entre lo delicado y lo inquietante.

El proceso creativo de Poky combina técnicas tradicionales y digitales. Sus obras parten de bocetos realizados a portaminas y desarrollados posteriormente con lápices y rotuladores, antes de trasladarse al entorno digital para perfeccionar el acabado y lograr imágenes más limpias y definidas.

Esta fusión de medios le permite conservar la esencia orgánica del dibujo inicial sin renunciar a la precisión del arte digital.