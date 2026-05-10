Espacio Joven acoge este mes una muestra de la ilustradora Poky en la que explora la belleza de lo inquietante

Se podrá ver hasta el 31 de mayo

Espacio Joven acoge este mes una muestra de la ilustradora Poky en la que explora la belleza de lo inquietante
Espacio Joven acoge este mes una muestra de la ilustradora Poky en la que explora la belleza de lo inquietante - POKY
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 13:09
Seguir en

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven de Santander acoge durante este mes la exposición 'Lazos Visuales', de la ilustradora Poky, una propuesta artística que invita al espectador a adentrarse en un universo visual marcado por la dualidad entre lo bello y lo inquietante.

Así, la muestra reúne una colección de ilustraciones originales y reinterpretaciones de personajes en las que el detalle, la composición y la mirada adquieren un papel fundamental.

A través de una estética influenciada por el manga y la ilustración contemporánea, la artista construye escenas y figuras donde conviven la ternura, la elegancia y elementos perturbadores, generando una tensión visual que atrae y desconcierta al mismo tiempo.

Los lazos, símbolo recurrente en su obra, funcionan como un nexo entre lo delicado y lo inquietante, mientras que la presencia de estructuras óseas, manipulaciones faciales y ojos minuciosamente detallados refuerzan una exploración estética y emocional de lo humano.

La exposición podrá visitarse gratuitamente hasta el 31 de mayo en Espacio Joven (Cuesta del Hospital, 10), en horario de mañana de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y por las tardes de lunes a jueves, de 16.00 a 18.00 horas.

Además, también puede visitarse la galería virtual a través de https://www.artejovensantander.es/galeria/

En nota de prensa, la concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha animado a los ciudadanos a visitar la exposición y descubrir el trabajo de esta joven creadora.

"Espacio Joven continúa apostando por el talento emergente y por propuestas artísticas capaces de generar nuevas miradas y formas de expresión entre los jóvenes", ha señalado.

Asimismo, la edil ha destacado el valor de iniciativas que acercan el arte contemporáneo al público juvenil y fomentan la creatividad. "'Lazos Visuales' propone una experiencia estética muy personal, donde lo aparentemente incómodo o extraño se transforma en algo atractivo y sugerente. Esa capacidad del arte para despertar emociones y cuestionar nuestra percepción resulta especialmente enriquecedora", ha añadido.

LA ARTISTA

Poky --nombre artístico de Marison Bacolod Gonowod-- (Filipinas, 2008) es una ilustradora que actualmente reside y estudia en Santander.

Desde temprana edad mostró interés por el arte, especialmente influenciada por el anime y los videojuegos, referencias que han marcado su evolución creativa.

Inició su trayectoria en el dibujo digital en 2021 y desde entonces ha desarrollado un estilo propio caracterizado por el detallismo, la expresividad y la combinación entre lo delicado y lo inquietante.

El proceso creativo de Poky combina técnicas tradicionales y digitales. Sus obras parten de bocetos realizados a portaminas y desarrollados posteriormente con lápices y rotuladores, antes de trasladarse al entorno digital para perfeccionar el acabado y lograr imágenes más limpias y definidas.

Esta fusión de medios le permite conservar la esencia orgánica del dibujo inicial sin renunciar a la precisión del arte digital.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado