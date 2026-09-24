Espacio Joven lanza un nuevo ciclo de actividades intersemanales para octubre y noviembre

Archivo - Espacio Joven arranca un nuevo ciclo de actividades con propuestas como ilustración manga y un 'Torneo de magos' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha durante octubre y noviembre un nuevo ciclo de actividades intersemanales en Espacio Joven, con una programación gratuita dirigida a jóvenes de entre 15 y 30 años que busca ofrecer un punto de encuentro "creativo, participativo y accesible".

Con ello se complementa la oferta de ocio nocturno de fin de semana de 'La Noche es Joven' con propuestas como un curso de lengua de signos, un taller de escritura creativa, un club de lectura, clases de baile o sesiones de juegos de rol.

En concreto, dentro de los talleres que requieren inscripción previa online se ofrecerá un curso de lengua de signos, todos los martes de octubre y noviembre, de 18.30 a 20.00 horas; un taller de improvisación teatral, los viernes 9, 16 y 23 de octubre, de 17.15 a 19.15 horas; y un taller de cortometraje, los lunes 5, 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas.

También se celebrará un taller de escritura creativa los miércoles 7, 14, 21 y 28 de octubre, de 17.30 a 19.30 horas, y el club de lectura 'Punto y aparte', con cuatro encuentros independientes previstos para el 5 y 21 de octubre, 11 de noviembre y 2 de diciembre, de 18.30 a 20.00 horas. Por su parte, el taller de fanzine tendrá lugar los lunes 9, 16 y 23 de noviembre, de 17.30 a 19.30 horas.

El plazo general de inscripción para estos talleres se abrirá el martes 29 de septiembre, a las 19.30 horas, mientras que para el taller de fanzine comenzará el lunes 2 de noviembre, también a las 19.30 horas.

Con el objetivo de facilitar el acceso al mayor número posible de jóvenes, cada participante podrá inscribirse en un único taller por ciclo.

Además, quienes asistan a la totalidad de las sesiones de su taller obtendrán como incentivo una plaza directa para las actividades más demandadas de 'La Noche es Joven'.

Junto a los talleres, Espacio Joven mantendrá una amplia oferta de actividades abiertas, sin necesidad de inscripción previa y con acceso libre hasta completar aforo.

Entre ellas figuran las sesiones de juegos de rol 'Dragones y Mazmorras', que se celebrarán los jueves de octubre y noviembre, de 18.30 a 20.30 horas, y las clases de bachata, todos los martes de ambos meses, de 17.00 a 18.15 horas.

La danza contará además con dos sesiones especiales: una clase monográfica de Twerk, el viernes 9 de octubre a las 19.30 horas, y otra de K-Pop, el viernes 16, a la misma hora.

La programación presta también especial atención al bienestar emocional de los jóvenes a través de las denominadas 'Cápsulas emocionales', sesiones prácticas en torno a cuestiones como el sobrepensamiento, los límites, las narrativas mentales o la toma de decisiones. Se desarrollarán los lunes 2, 9, 16 y 23 de noviembre, de 16.45 a 18.15 horas.

Asimismo, continuará 'Plan B', con sesiones quincenales los miércoles 14 y 28 de octubre y 11 y 25 de noviembre, entre las 16.45 y las 18.30 horas.

INTERCAMBIO, COMUNICACIÓN Y EVENTOS ESPECIALES

El calendario de actividades intersemanales de otoño se completa con diferentes propuestas destinadas a favorecer la interacción social, el intercambio cultural y la expresión del talento.

Así, se celebrarán dos sesiones de 'Tándem', dedicadas al intercambio lingüístico, los miércoles 28 de octubre y 25 de noviembre, de 19.30 a 21.00 horas. También habrá laboratorios prácticos de estudio y comunicación.

Las sesiones de técnicas de estudio se desarrollarán los miércoles 7 de octubre y 18 de noviembre, a las 17.30 horas, mientras que el laboratorio de comunicación tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, también a las 17.30 horas.

Entre los eventos especiales destaca un 'Micro abierto', el viernes 23 de octubre a las 20.00 horas, concebido como un espacio para compartir y dar visibilidad al talento emergente en ámbitos como la música, la poesía o la interpretación escénica.

Además, Espacio Joven celebrará una 'Noche de Halloween' el viernes 30 de octubre a partir de las 19.30 horas, con una programación especial temática.

En nota de prensa, la concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha explicado que esta nueva programación combina talleres formativos y artísticos, actividades abiertas, propuestas relacionadas con el bienestar emocional y eventos especiales, con el objetivo de responder a intereses muy diversos de la juventud santanderina.

"Queremos que Espacio Joven siga siendo un lugar vivo, abierto y participativo, en el que los jóvenes puedan aprender, crear, relacionarse y compartir sus inquietudes", ha señalado la edil, quien ha destacado la variedad de propuestas y el carácter gratuito de toda la programación.

Toda la información detallada sobre el ciclo, los enlaces a los formularios de inscripción y las bases completas estará disponible en Espacio Joven, situado en Cuesta del Hospital, 10, a través de los teléfonos 942 20 30 29 y 942 20 30 37, en la web www.juventudsantander.es, el correo juventud@santander.es y en los perfiles oficiales de Juventud Santander en redes sociales.