Espacio Joven pone en marcha un ciclo de talleres para ayudar a los jóvenes a gestionar sus emociones

Cartel de la actividad. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través de Espacio Joven, pondrá en marcha este lunes, 2 de noviembre, un nuevo ciclo de talleres bajo el título 'Cápsulas emocionales', una iniciativa dirigida a ofrecer a los jóvenes herramientas prácticas para gestionar sus emociones, afrontar el estrés cotidiano y mejorar su bienestar personal.

La actividad se desarrollará durante cuatro lunes consecutivos, -los días 2, 9, 16 y 23 de noviembre-, a partir de las 16.45 horas, en las instalaciones de Espacio Joven, y tendrá carácter gratuito, sin necesidad de inscripción previa, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha explicado que esta propuesta busca crear un espacio cercano y participativo en el que los jóvenes puedan reflexionar sobre las exigencias de su día a día y aprender a gestionar situaciones que, en muchas ocasiones, generan presión, agotamiento o frustración.

"Queremos que los jóvenes de Santander sepan que no tienen que poder con todo ni responder siempre a todas las expectativas. Es importante aprender a parar y entender que cuidar nuestra salud emocional es tan necesario como atender nuestras obligaciones diarias", ha apuntado.

La edil ha explicado que el ciclo abordará cuestiones relacionadas con el cansancio mental, la autoexigencia, la culpa, las expectativas personales y sociales, así como la importancia de establecer límites saludables.

En este sentido, ha avanzado que las sesiones combinarán dinámicas participativas, ejemplos de situaciones cotidianas, música y humor, con el objetivo de facilitar la reflexión y el aprendizaje desde un enfoque accesible, cercano y adaptado a los intereses de los jóvenes.

La primera de las cuatro cápsulas, programada para este lunes, llevará por título 'Está bien no poder con todo' y se desarrollará bajo el lema 'No eres un robot. Y tu batería también se acaba'.

Durante este encuentro se abordará la presión que muchas personas sienten por tener que llegar a todo y hacerlo siempre bien, especialmente cuando intentan compaginar estudios, trabajo, familia, amistades y otras responsabilidades.

Asimismo, se reflexionará sobre cómo la acumulación de obligaciones y expectativas puede provocar cansancio mental, sentimientos de culpa o sensación de fracaso cuando no se consiguen alcanzar todos los objetivos previstos.

A través de actividades participativas, los asistentes aprenderán a identificar las señales de agotamiento, gestionar mejor su energía, establecer prioridades y reconocer la importancia de poner límites sin interpretar estas decisiones como un fracaso personal.