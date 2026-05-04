Espacio Mujeres de Torrelavega organiza este mes actividades centradas en igualdad, salud e inclusión

Espacio Mujes de Torrelavega organiza este mes actividades centradas en igualdad, salud e inclusión - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Mujeres de Torrelavega acogerá este mes diversas propuestas centradas en fomentar la igualdad de oportunidades, la inclusión sociolaboral, la sensibilización en salud y la promoción de espacios de encuentro y participación.

Así, tendrán lugar la charla-coloquio 'Mujeres y construcción de la paz en Senegal', los talleres 'Re-conectad@s' y 'Despierta tu cuerpo' y una campaña de pruebas rápidas de VIH.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha dado a conocer la programación y ha destacado que la oficina municipal de igualdad continúa consolidándose como un recurso de referencia para la atención, el acompañamiento, la formación y el empoderamiento de las vecinas de la ciudad.

La programación comienza hoy con el taller 'Re-conectad@s. Tu ruta digital hacia el empleo', que volverá a celebrarse el día 18.

A continuación, serán las sesiones del programa 'Trilogía de inclusión sociolaboral' los días 11, 12 y 14; y seguirá el 18 con la charla-coloquio 'Mujeres y construcción de la paz en Senegal', a las 18.30 horas.

Por último, el martes 19 se llevará a cabo la campaña de pruebas rápidas de VIH. Además, el taller 'Despierta tu cuerpo' será todos los miércoles.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, ha destacado que esta programación responde al compromiso del Ayuntamiento de Torrelavega con "la igualdad real" y con la creación de espacios "útiles, cercanos y transformadores para las mujeres".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que se desarrolla de manera continuada en el Espacio Mujeres, donde se presta una atención "directa y especializada" a las vecinas que lo necesiten.

En este sentido, la edil ha afirmado que este centro municipal no solo programa actividades, sino que "construye comunidad, genera oportunidades y acompaña a muchas mujeres en procesos personales, formativos y laborales", convirtiéndose en "una herramienta fundamental" de las políticas de igualdad del Ayuntamiento.