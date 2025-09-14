El espectáculo 'Lake machine' arranca la nueva programación del Palacio de Festivales

El consejero de Cultura en el arranque de la programación de la nueva temporada del Palacio de Festivales. - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA

La nueva temporada incluye 41 espectáculos y 53 funciones hasta el próximo mes de enero

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo de danza 'Lake machine' ha dado el pistoletazo de salida a la nueva programación del Palacio de Festivales de Cantabria, que se prolongará hasta el próximo mes de enero.

Dirigida por la coreógrafa Mari Paula, 'Lake machine' es una propuesta artística que explora el amor, la muerte y la liberación a través del cuerpo femenino, transformando personajes clásicos como Odette, Odile y Ofelia en figuras contemporáneas con una narrativa feminista.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha asistido al espectáculo, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La nueva temporada del Palacio de Festivales se compone de 41 espectáculos y 53 funciones que incluyen los ciclos habituales de teatro, música, danza, lírica, circo, magia, humor, musicales y recitales, entre los que figuran cinco estrenos absolutos, cuatro de ellos de artistas de Cantabria.

La actividad programada para los próximos cuatro meses finalizará el 31 de enero con un concierto de una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas del panorama europeo, la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Jakub Hrusa con Sol Gabeta como primer violonchelista.

Dentro de la temporada diseñada para los próximos meses, se contará con la presencia de Quasar Teatro, que estrenará en el escenario Argenta, el viernes 30 de enero, 'La maladie de la mort', de Marguerite Duras; la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, bajo la dirección de Paula Sumillera; la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP Ataúlfo Argenta, con Vicent Pelechano a la batuta; el Coro Lírico de Cantabria, dirigido por Elena Ramos; el festival 'Santander de Boleros', organizado por la agrupación Jueves de Laredo; el XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual, coordinado por Raúl Alegría; el certamen de circo 'En la cuerda floja', organizado por la compañía El café de las artes; y la compañía Ruido interno estrena el espectáculo familiar 'A simple vista'.

A lo que se une un concierto a cargo de Bilbao Orkestra Sinfonikoa, con Miguel Trápaga a la guitarra y Ana María Valderrama a violín, bajo la dirección de Isabel Rubio, un concierto único que da voz a tres generaciones de compositores cántabros: Jesús de Monasterio, Arturo Dúo Vital y José Manuel Fernández.

La programación también incluye intérpretes y compañías de prestigio como los dramaturgos Juan Mayorga y Laila Ripoll; actores como Javier Gutiérrez, Ernesto Alterio, Emma Suarez, Lola Herrera o nuestro Alberto Iglesias; cantantes como Rozalen y Paloma San Basilio que protagonizan teatros musicales; orquestas como IMA Baroque Ensemble; Il Gardellino Orchestra bajo la dirección de Christoph Prégardien, y la Orquesta Sinfónica de Bamberg.

El ciclo de danza contará con la presencia del Ballet Nacional de España, Farruquito, y el London City Ballet, entre otros.

La guitarra flamenca de Vicente Amigo, la voz inconfundible de Miguel Poveda, el jazz y el góspel, conforman la oferta de los recitales; el humor de Eva Hache o Luis Piedrahita; musicales como el basado en el clásico 'Tarzán'; circo, magia y espectáculos familiares completan el programa.