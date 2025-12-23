La estación de esquí de Alto Campoo reabre este viernes

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí Alto Campoo reabrirá sus instalaciones para la práctica de este deporte el próximo viernes, 26 de diciembre, después de la nieve caída en los últimos días.

Lo anunciado así este martes la estación con el siguiente mensaje en redes sociales: "¿Tienes el equipo preparado? Reabrimos la estación este viernes 26 de diciembre", publica en su perfil de X.

Alto Campoo inició la temporada antes del puente de diciembre, el viernes día 5, pero tuvo que cerrar apenas tres días después, el lunes 8, por la falta de nieve que impedía la práctica del deporte blanco.

En su primera jornada, la estación mantuvo ocho pistas abiertas que sumaban más de 8 kilómetros esquiables y registró cerca de 300 deportistas.

Y con motivo de esta segunda apertura, Alto Campoo recuerda que el jueves 25 a partir de las 17.00 horas estará disponible la previsión de pistas en su página web.

Además, hasta el próximo 30 de diciembre se puede adquirir el abono de temporada a un precio especial: el forfait para todo el año por 165 euros.

Gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Alto Campoo ofrece a los usuarios la posibilidad de reservar plaza de aparcamiento mediante la compra previa online para el espacio acotado y próximo a pistas, exclusivo para turismos, con un precio por vehículo y día de 4 euros entre semana y 8 euros los fines de semana y festivos.

El resto del aparcamiento, así como el parking disuasorio de Brañavieja, será gratuito hasta completar aforo y también estará a disposición de los esquiadores la lanzadera gratuita desde el pueblo de Brañavieja.