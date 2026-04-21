Evacuada de su domicilio con una grúa una persona que necesitaba atención hospitalaria

Brazo articulado empleado en la evacuación - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona que precisaba atención hospitalaria tuvo que ser evacuada anoche de su domicilio en Santander con ayuda de una grúa, que logró extraerla a través de la fachada.

El 061 informó al 112 de la necesidad de evacuar a esta persona, tras lo que se movilizó a los Bomberos de Santander, que se valieron de un brazo articulado en la operación de evacuación.

Una vez a pie de calle, una ambulancia del 061 la trasladó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, han informado en redes sociales el 112 y los Bomberos de Santander.