Evacuada de su domicilio con una grúa una persona que necesitaba atención hospitalaria

Brazo articulado empleado en la evacuación
Brazo articulado empleado en la evacuación - BOMBEROS DE SANTANDER
Europa Press Cantabria
Publicado: martes, 21 abril 2026 9:29
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SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona que precisaba atención hospitalaria tuvo que ser evacuada anoche de su domicilio en Santander con ayuda de una grúa, que logró extraerla a través de la fachada.

El 061 informó al 112 de la necesidad de evacuar a esta persona, tras lo que se movilizó a los Bomberos de Santander, que se valieron de un brazo articulado en la operación de evacuación.

Una vez a pie de calle, una ambulancia del 061 la trasladó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, han informado en redes sociales el 112 y los Bomberos de Santander.

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