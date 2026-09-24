Evacuada en helicóptero una mujer con traumatismo severo por un golpe de un caballo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria y el servicio de urgencias sanitarias 061 han evacuado este miércoles por la tarde, desde Tama a Santander, a una mujer con traumatismo severo por un golpe de un caballo.

La herida ha sido atendida por personal del SUAP, que, con la ayuda de bomberos del Ejecutivo, la trasladaron a la aeronave, donde también recibió asistencia médica durante el vuelo, ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112.