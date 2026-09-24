Evacuada en helicóptero una mujer con traumatismo severo por un golpe de un caballo

Evacuada en helicóptero una mujer con traumatismo severo por un golpe de un caballo
Evacuada en helicóptero una mujer con traumatismo severo por un golpe de un caballo - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 24 septiembre 2026 9:04
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SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo del helicóptero del Gobierno de Cantabria y el servicio de urgencias sanitarias 061 han evacuado este miércoles por la tarde, desde Tama a Santander, a una mujer con traumatismo severo por un golpe de un caballo.

La herida ha sido atendida por personal del SUAP, que, con la ayuda de bomberos del Ejecutivo, la trasladaron a la aeronave, donde también recibió asistencia médica durante el vuelo, ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112.

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