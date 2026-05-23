Evacuado en helicóptero un corredor indispuesto en Los 10.000 del Soplao

Archivo - Helicóptero del Gobierno de Cantabria.-ARCHIVO - 112 - Archivo

SANTANDER 23 May. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha atendido y trasladado a primera hora de la tarde de este sábado a un corredor, de 57 años y procedente de Valladolid, tras sentirse indispuesto mientras realizaba una de las pruebas de Los 10.000 del Soplao.

En concreto, el hombre presentaba calambres y deshidratación en la subida al Toral, a su paso por Mazcuerras.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 13.30 horas y movilizó hasta el lugar al equipo de la aeronave, que trasladó al corredor al aeropuerto Seve Ballesteros. Desde allí, una ambulancia del servicio 061 le llevó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

Se trata de la segunda intervención del helicóptero en este evento, uno de los más multitudinarios de la región, ya que esta mañana auxilió a otro participante, un burgalés de 57 años, que finalmente falleció como consecuencia de una parada cardiorespiratoria durante la ruta a pie.