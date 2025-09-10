Evacuado en helicóptero un hombre herido tras caer por un acantilado en Miengo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años, vecino de Santander, ha resultado herido este martes por la tarde tras caer por una zona acantilada de Miengo conocida como la Punta del Águila.

Presenta politraumatismo y ha sido evacuado en el helicóptero del Gobierno con pronóstico reservado, a la espera de pruebas diagnósticas.

Según ha informado el Centro de Emergencias del Gobierno de Cantabria, el hombre se ha precipitado por un terreno rocoso hasta el agua, de donde ha podido salir por sus propios medios a las rocas.

El 112 ha recibido aviso del incidente pasadas las 19.30 horas, momento en el que ha movilizado a la aeronave, el servicio de emergencias sanitarias 061, bomberos de Torrelavega, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y al servicio de playas de la localidad, prestado por Cruz Roja.

Con el helicóptero en el lugar, han descendido hasta el herido mediante una operación de grúa el médico y el rescatador, que le han valorado e iniciado la atención de urgencia.

Con los bomberos, el 061 y los agentes incorporados al equipo de rescate se ha estabilizado a la víctima y asegurado en una camilla, en la que ha sido izado a la aeronave, también en operación de grúa.

El hombre ha sido evacuado, bajo supervisión facultativa, al aeropuerto Seve Ballesteros, donde esperaba un Soporte Vital Avanzado (SVA) del 061 que le ha trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.